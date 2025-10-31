中職年度最佳進步獎入圍出爐 朱承洋、張閔勛、李吳永勤角逐榮耀

年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿朱承洋、張閔勛以及富邦悍將李吳永勤。圖／中職提供

2025明台產險中華職棒頒獎典禮將於11月5日晚間在高雄萬豪酒店登場，年度三大獎項競爭激烈。其中「年度最佳進步獎」入圍者為朱承洋、張閔勛與李吳永勤。朱承洋傷癒復出締造生涯年，張閔勛攻守俱佳穩坐主戰捕手，李吳永勤轉隊富邦後成牛棚主力，三人皆以蛻變實力角逐榮耀。

「2025明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月5日晚間18點30分在高雄萬豪酒店盛大登場。歷經整個球季的激烈競爭，球員們以精湛球技與拚戰精神帶來無數經典對決，也讓年度最受矚目的三大獎項競爭更加白熱化。

廣告 廣告

年度最佳進步獎入圍者分別是樂天桃猿朱承洋、張閔勛以及富邦悍將李吳永勤。朱承洋去年受到傷勢影響整季未出賽，今年重新調整後，成為教練團倚重的後援戰力，本季出賽51場，總計50.1局的投球，拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25、每局被上壘率0.95，寫下生涯最佳成績。

張閔勛在職棒第10個球季迎來生涯代表作，穩定坐鎮樂天桃猿主戰捕手位置，打擊表現顯著提升，本季出賽95場、298打數、敲出89支安打、4支全壘打與34分打點，守備方面繳出565次刺殺、38次助殺與0.995守備率，多項數據皆較往年進步，攻守俱佳。

李吳永勤今年改披藍袍轉戰富邦悍將，成為球隊牛棚主力，出賽數創新高來到56場，總計42.1局送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，是他職棒生涯最豐收的一季。



回到原文

更多鏡報報導

龍迷看這裡！徐若熙旅外前「可能」最後互動機會 11/23大巨蛋味全龍感謝祭

味全龍王牌徐若熙掀日職爭奪戰 軟銀傳開3年10億日圓搶「龍之子」

徐若熙正式申請旅外！美日職球團早鎖定 「龍之子搶人大戰」一觸即發