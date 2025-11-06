中職年度頒獎 球員褪球衣換西裝帥爆1／桃猿王牌威能帝奪MVP大獎 跨海連線道感謝

關注中華職棒消息，今年年度大獎「最有價值球員」，最終由樂天桃猿洋投威能帝拿下，成為歷史第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手，此外，中信兄弟球星江坤宇表現也同樣可怕，成為中職歷史第一位，金手套6連霸的內野手。

中職年度頒獎典禮揭曉，最有價值球員由樂天桃猿洋投威能帝奪下，成為中職史上第4位同時拿下年度MVP與台灣大賽MVP殊榮的選手。

威能帝跨海發表得獎感言說：「我真的無法用言語形容，今年經歷了太多的感動，而此刻我心裡是滿滿的激動。我真的非常感謝上帝，也再次謝謝我的家人，謝謝每一位教練與隊友，他們同樣是這項殊榮的一部分。」威能帝在球季結束後先返回母國休息。今年他出賽26場、主投170局，送出168次三振，防禦率2.01，拿下15勝2敗的亮眼成績，包辦勝投王與三振王兩大獎項。

廣告 廣告

另一位表現同樣亮眼的中信兄弟游擊手江坤宇，也拿下最佳九人游擊與游擊金手套獎，成為雙料冠軍。江坤宇笑稱，家裡獎盃快擺不下，堪稱「大可怕」。他是中職史上首位金手套6連霸的內野手，在最佳九人獎項上更締造5連霸紀錄。

江坤宇說：「自己身材不算突出，像我一樣身材的小朋友也不要灰心。我覺得只要保持對棒球的熱情與熱愛，面對每一個階段的挑戰，不要因為身材比較不好就覺得自己沒有機會。」他以自身例子鼓勵年輕球員，強調天賦或許決定起點，但唯有持續努力，才能看得更長、走得更遠。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

中職年度頒獎 球員褪球衣換西裝帥爆2／從選秀落選變救援王 台鋼林詩翔寫下傳奇

周思齊談假球風波「不配合就吃子彈」 最痛是母打電話罵他丟臉