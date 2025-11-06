中職年度頒獎 球員褪球衣換西裝帥爆1／桃猿王牌威能帝奪MVP大獎 跨海連線道感謝
關注中華職棒消息，今年年度大獎「最有價值球員」，最終由樂天桃猿洋投威能帝拿下，成為歷史第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手，此外，中信兄弟球星江坤宇表現也同樣可怕，成為中職歷史第一位，金手套6連霸的內野手。
中職年度頒獎典禮揭曉，最有價值球員由樂天桃猿洋投威能帝奪下，成為中職史上第4位同時拿下年度MVP與台灣大賽MVP殊榮的選手。
威能帝跨海發表得獎感言說：「我真的無法用言語形容，今年經歷了太多的感動，而此刻我心裡是滿滿的激動。我真的非常感謝上帝，也再次謝謝我的家人，謝謝每一位教練與隊友，他們同樣是這項殊榮的一部分。」威能帝在球季結束後先返回母國休息。今年他出賽26場、主投170局，送出168次三振，防禦率2.01，拿下15勝2敗的亮眼成績，包辦勝投王與三振王兩大獎項。
另一位表現同樣亮眼的中信兄弟游擊手江坤宇，也拿下最佳九人游擊與游擊金手套獎，成為雙料冠軍。江坤宇笑稱，家裡獎盃快擺不下，堪稱「大可怕」。他是中職史上首位金手套6連霸的內野手，在最佳九人獎項上更締造5連霸紀錄。
江坤宇說：「自己身材不算突出，像我一樣身材的小朋友也不要灰心。我覺得只要保持對棒球的熱情與熱愛，面對每一個階段的挑戰，不要因為身材比較不好就覺得自己沒有機會。」他以自身例子鼓勵年輕球員，強調天賦或許決定起點，但唯有持續努力，才能看得更長、走得更遠。
鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。
更多《鏡新聞》報導
中職年度頒獎 球員褪球衣換西裝帥爆2／從選秀落選變救援王 台鋼林詩翔寫下傳奇
周思齊談假球風波「不配合就吃子彈」 最痛是母打電話罵他丟臉
其他人也在看
Walker Kessler左肩開刀報銷 爵士內線戰力受損
猶他爵士中鋒Walker Kessler因傷動刀，本季提前報銷。球團今（6）日宣布，Kessler左肩盂唇撕裂，將於洛杉磯接受手術治療。鏡報 ・ 1 天前
上海兄弟Logo好象 惹怒球迷
本報綜合報導 中國大陸將於明年舉行中國棒球城市聯賽（CPB），宣傳圖上「上海兄弟」的…中華日報 ・ 1 天前
中職》威能帝 年度MVP
中華職棒36年頒獎典禮5日在高雄舉辦，台鋼雄鷹終結者林詩翔成為首位包辦救援王與新人王的投手，年度最佳進步獎頒給富邦悍將李吳永勤，樂天桃猿王牌投手威能帝則在榮膺台灣大賽MVP之後，又抱走年度最有價值球員的最大獎。中時新聞網 ・ 1 天前
中職MVP獎落桃猿投手威能帝
本報綜合報導 中華職棒年度MVP獎落樂天桃猿王牌投手威能帝，可惜他已經返國不能親領獎…中華日報 ・ 1 天前
中國推棒球竟出現「黃衫」 還取名上海兄弟
中國為了發展棒球，成立了中國棒球城市聯賽，叫做CPB，預計明年開打，但根據網路流出的創始隊資訊，其中一支叫上海兄弟，隊徽和中信兄弟相似度超高，主視覺也是黃色，引起球迷反彈，灌爆兄弟的社群，批評吃相難看，對此，中職會長蔡其昌受訪回應，今天（11/5）會請中信球團說明。鏡新聞 ・ 1 天前
歐冠》曼城4比1狂勝多特蒙德 福登雙響哈蘭德弒舊主
歐洲冠軍聯賽中，曼城在主場以4比1大勝德甲勁旅多特蒙德，憑藉福登（Phil Foden）獨中兩元與哈蘭德（Erling Haaland）對陣老東家進球，賽後排名躍居小組第四。這場勝利恰逢英格蘭國家隊主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）即將公布年度最終名單，福登的精彩表現無疑為自己贏得重要籌碼。曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後盛讚福登：「菲爾回來了！他是非凡的球員，但我們迫切需要他的進球。今天或許是他邁向穩定輸出的第一步。」此役佩戴隊長袖標的哈蘭德毫不留情面對舊主，本季各項賽事出戰17場已攻入27球，展現驚人效率。PHIL FODEN WHATTTT A GOALLLLL MY STAR BOY IS ON FIRE 3-0 MAN CITYYYYYY LFG pic.twitter.com/9c6knhzIix— ⚡️?? (@Priceless_MCI) November 5, 2025比賽關鍵時刻出現在第22分鐘，福登接應傳球後迅速轉身，以一記招牌左腳低射直竄遠角先聲奪人。隨後哈蘭德在遠柱接應多庫（Jérémy Doku）突破傳中爆射破網，延續本季僅兩場未進球麗台運動報 ・ 23 小時前
MLB》國聯銀棒獎揭曉 大谷翔平連3年上榜、4度奪獎超越鈴木一朗
MLB今天公布國家聯盟銀棒獎，大谷翔平連3年、生涯第4度在指定打擊位置獲獎，獲獎次數超越鈴木一朗，成為日本球員史上第一人。TSNA ・ 3 小時前
中職／蘇智傑跟進林岱安行使FA！ 獅隊端複數年合約爭取留下
統一獅隊捕手林岱安今天宣告行使自由球員權利，外野手蘇智傑也跟進行使FA，獅隊已提出複數年合約，盼兩位主力戰將能留隊。 獅隊領隊蘇泰安表示，球團尊重林岱安和蘇智傑行使權益，球團將積極爭取兩位選手留...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
中國棒球CPB和CBL有何不同？ 帶你一次搞懂
近期中國棒球城市聯賽（Chinese Professional Baseball，CPB）話題發燒，這是由民間主導，朝市場商業化、職業化的目標邁進，與政府主導的中國棒球聯賽（China Baseball League，CBL）性質有所不同。自由時報 ・ 1 天前
桃猿王牌威能帝奪MVP大獎 跨海連線道感謝｜#鏡新聞
關注中華職棒消息，今年年度大獎「最有價值球員」，最終由樂天桃猿洋投威能帝拿下，成為歷史第4個能夠同年度拿下年度MVP、台灣大賽MVP殊榮的選手。此外，中信兄弟球星江坤宇表現也同樣很好，成為中職歷史第一位金手套6連霸的內野手。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
中職》聯盟公告蘇智傑行使自由球員權利 本季第3人
中職自由球員行使申請將於明天截止，聯盟目前只對外公告樂天桃猿投手黃子鵬和統一獅捕手林岱安行使自由球員權利，但是根據聯盟官網，蘇智傑的自由球員申請也在昨天公告，成為今年投入自由球員市場的第3人。蘇智傑本季月薪63萬元，其它球隊簽下蘇智傑，全額轉隊費為年薪125％的945萬元，如果母球團選擇部份轉隊費加自由時報 ・ 22 小時前
富邦悍將人事異動 陳金鋒辭總教練改由後藤光尊接任
中華職棒富邦悍將6日宣布球團人事異動，陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助，原富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任一軍總教練。 其他異動還包括，富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進。富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問。 富邦悍將指出，曾效力日本職棒歐力士猛牛的後藤光尊，於2024年起擔任富邦悍將二軍總教練兼野手總合教練，帶領年輕選手建立正確職業觀念與比賽節奏。2025年球季中，後藤展現出卓越的選手培育成果，多位悍將潛力新秀在他的調教下展現成長與穩定貢獻，形成球隊戰力補強的重要基礎。升任一軍總教練後，後藤將延續個人座右銘「不珍惜現在所擁有的，就沒有未來」的精神，強調紀律、團隊與執行力，期望帶領球隊在全新賽季中展現強大競爭力，打出最佳表現。 富邦悍將近年戰績始終不佳，今年球季打完排名六隊之末，球迷對於更換教練團的呼聲不小。對於此波人事異動，富邦悍將球團表示，感謝林華韋前領隊與郭泰源前執行副領隊，二人長期致力於球團組織與戰力建構，並協助推動訓練體系與國中央廣播電台 ・ 21 小時前
上海兄弟抄襲連CPB文宣也要吃台灣豆腐 運動部說話了
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，「上海兄弟」不但撞名「中信兄弟」，就連隊徽、吉祥物大象都和中職黃衫兄弟十分神似，此外「CPB」的LOGO與台灣的中職「CPBL」也有雷同之處，甚至CPB文宣把台北101地標與中國其他著名建築部並列，趁機吃台灣豆腐，對此，運動部次長鄭世忠今（6）日在行政院會後記自由時報 ・ 22 小時前
中職》實至名歸！樂天王牌威能帝拿下年度MVP
中職今年年度最有價值球員獎項競爭激烈，樂天桃猿王牌投手威能帝，得票分數勝過中信兄弟羅戈、統一獅林安可，拿下今年年度最有價值球員獎。威能帝例行賽15勝、168次三振，已是勝投、三振雙冠王，例行賽貢獻170局、防禦率2.01，季末多次登板先發幫助樂天拿下關鍵勝利，並取得季後賽資格，最終拿下單季MVP。自由時報 ・ 1 天前
中職》3隊啟用日籍總教練不稀奇 1995年「盛況空前」
富邦悍將今天宣布更換總教練，陳金鋒下、後藤光尊上，加上樂天桃猿古久保健二、中信兄弟平野惠一，目前中職6隊就有3隊啟用日本籍總教練，但這還不是歷史最高峰。1995年開季中職同樣為6隊規模，當時就有5隊總教練為日籍，包括兄弟象山根俊英、味全龍田宮謙次郎、三商虎宅和本司、統一獅大石彌太郎、俊國熊前田益穂，自由時報 ・ 21 小時前
統一獅》林安可有機會加入西武獅？ 蘇泰安證實已有日職球團接觸
中職統一獅隊外野手林安可近日申請旅外球員資格，正式挑戰海外職棒，今天已傳出有日職球團接觸，統一獅領隊蘇泰安也證實此消息，而根據過去的經驗，需要2週時間才能正式公告。TSNA ・ 23 小時前
震撼彈！富邦悍將換教頭 陳金鋒轉「特助」後藤光尊掌總教練
富邦悍將棒球隊今（6）日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第三任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。富邦悍將前領隊林華韋、前執行副領隊郭泰源年底任期屆滿聘為球團顧問，前一軍總教練陳金鋒辭任總教練職務並轉任富邦育樂董事長特助。太報 ・ 21 小時前
臺北就是棒》親子勇士(藍)穩定投打率先奪勝 重慶國中調整及時扳回一城
11/2於中正橋B球場舉行U15大聯盟的賽事，由重慶國中、親子勇士(藍)與火焰勇士正面交鋒。首戰親子勇士在投手群的強力壓制下以5比1力退重慶國中，但首戰落敗的重慶國中也迅速調整，在第二戰中以3比1擊敗火焰勇士扳回一城。親子勇士(藍)再奪一勝後距離龍頭僅有0.5場勝差位居第3名，而火焰勇士以及重慶國中則還是在中後段班的第6與第5名。TSNA ・ 1 天前
美UPS貨機墜毀火光衝天 目擊者以為世界末日
（中央社肯塔基州路易維爾4日綜合外電報導）美國一架優比速公司（UPS）廣體貨機今天從肯塔基州路易維爾國際機場起飛不久後墜毀並炸成火球，造成7死11傷。居民看見難以置信的場景，以為是世界末日來臨。中央社 ・ 1 天前
MLB》達比修動刀休1年 今永恐掰掰小熊
山本由伸、大谷翔平、佐佐木朗希今年在季後賽的亮麗演出，再次點燃大聯盟日投風潮。然而作為目前旅美日投老大哥的達比修有，卻在上周接受右肘尺側副韌帶修復手術，將會錯過明年球季；日本左投今永昇太和母隊小熊則都不執行續約選擇權，有可能成為自由球員。中時新聞網 ・ 1 天前