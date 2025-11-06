中職年度頒獎 球員褪球衣換西裝帥爆2／從選秀落選變救援王 台鋼林詩翔寫下傳奇
持續關注中職頒獎典禮消息，24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔，本季以全聯盟最多60場出賽、30次救援成功，成為中職史上第一位包辦新人王和救援王兩大獎的球員，在締造歷史後，他坦言「不會因此滿足，會繼續努力備戰下一個球季。」
運動部政務次長黃啟煌：「最佳新人獎，是林詩翔。」起身站出場，台鋼雄鷹投手林詩翔這次不是要從牛棚出來守護雄鷹，而是要舉起手拿下屬於他的新人獎，24歲的他，還包辦救援王獎項，雙料冠軍實至名歸。
台鋼雄鷹投手林詩翔：「拿下兩個獎項這是一個壓力，但這壓力是一個幸福的壓力，不能這樣就滿足，因為這只是剛開始進入職棒的一個目標而已，我接下來也是會繼續努力備戰明年的賽季。」謙虛接受這一切，2022年選秀會落選的林詩翔，如今成了聯盟中的頂級終結者，他今年60場出賽，拿下5勝，6次中繼成功，30次救援成功，防禦率1.79，明年很有機會從月薪10萬一舉來到30萬俱樂部。
醜小鴨變天鵝的故事還有他。富邦悍將投手李吳永勤：「我要全部！」台下搞笑和主持人互動，李吳永勤說出富邦悍將的口號，能這樣開心的大笑對他來說很幸福，因為2024年他遭前東家中信兄弟釋出，如今成為悍將中流砥柱，今年一軍出賽數暴增到56場投42.1局，兩項數據遠超前5年合計，永勤化身李「吳全勤」。
富邦悍將投手李吳永勤：「講到太太我就想哭了……因為我知道當球員的眷屬不容易，在球場上表現好表現不好，都是第一時間鼓勵我支持我，甚至是有時候還會念我一下，怎麼表現不好之類的，但是我都會接受，因為我知道在家裡照顧孩子的媽媽都不容易。」想放棄的時候，太太都會成為李吳的心靈投手教練。從被釋出到牛棚救世主，從落選生成為救援王，兩人都在用行動證明，沒有白費的努力，只有等待被看見的時刻。
