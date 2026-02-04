中職新季大巨蛋場次爭議 北市體育局澄清

圖：遠雄巨蛋官網

中華職棒新球季開幕在即，聯盟目前已公布各隊例行賽對戰組合，不過完整的比賽日期與場地配置仍待最後拍板。其中，台北大巨蛋的使用場次與假日檔期安排，再度成為球迷與球團關注焦點。





中職秘書長楊清瓏表示，新賽季在台北大巨蛋的整體比賽場次「不會少於去年」，但在檔期分布上，假日比賽的比例確實較過往有所調整。他指出，完整賽程近期將對外公布，相關細節仍在最後協調階段。





隨著各球團陸續展開春訓並舉行開訓儀式，中職也逐步釋出新球季資訊。聯盟日前已公告例行賽對戰架構，實際場地配置則尚未完全定案。去年總冠軍樂天桃猿也已確認，新賽季開幕週將於3月28日、29日在台北大巨蛋，分別迎戰中信兄弟與味全龍，為新賽季揭開序幕。

針對部分球團反映假日場次爭取難度提高，楊清瓏坦言，平日場次增加、假日場次相對減少，確實是目前規畫方向之一，但最終仍需以正式公布版本為準。他也回顧，去年球季中職在大巨蛋原先安排52場例行賽，後續再追加14場，全年合計達66場，並強調新賽季整體使用量將至少維持相同水準。





對於外界擔憂演唱會活動是否壓縮棒球檔期，台北市體育局也出面說明，強調遠雄巨蛋公司將持續依既定原則與中職協調，體育賽事檔期不論總量或假日場次，均不會比前一年度減少。體育局指出，大巨蛋營運核心仍以棒球與體育發展為優先，並依投資計畫規範，確保至少五成以上檔期用於體育賽事。





體育局補充，目前首波協商的13個檔期中，假日場次仍維持38場，後續隨著賽季推進，仍可能釋出或調整檔期，實際總場次將待年底結算，但初步安排與去年水準相當。



