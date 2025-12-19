中職新星捐款回饋母校西苑高中棒球隊。

中職新星捐款回饋母校西苑高中棒球隊共計40萬元。

中職選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔19日回到母校臺中市西苑高中，各自捐贈10萬元回饋母校的栽培。教育部次長張廖萬堅也到場勉勵西苑棒球隊員們，只要有夢沒有不可能；也鼓勵進入中職的球員，他說，西苑26年來創下許多輝煌，是有歷史的球隊，大家要咬緊牙根站在球場好好表現。



強調自己就是喜歡棒球，就是愛棒球的教育部次長張廖萬堅細數26年來西苑棒球隊發展的艱辛，但是仍期待能薪火相傳一棒接一棒；他相信，只要有夢沒有不可能。他說，西苑熬過26年，也創下許多輝煌，大家要咬緊牙根站在球場好好表現。

他並強調，西苑是有歷史的球隊，希望大家創造屬於自己的歷史，連結在西苑發展歷史上，今天以你們為榮，未來也能以畢業於西苑為榮。



西苑高中校長劉洲溶表示，鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔等4位畢業校友今年進入中職球隊，想回饋學弟，各自捐款十萬元給西苑棒球發展協會，是善的循環，他進一步表示，一位好的球員除了球技外，更懂做人道理與一顆感恩的心，難能可能，希望能帶給學弟激勵，未來展翅高飛。



中信兄弟焦子杰感謝國高中六年來每位教練及後勤團隊的用心指導與支持，讓他能有機會進入中華職棒，也希望學弟們在高中時期的出賽經驗裡多學到一點經驗，能夠應付每一場高張力的比賽，未來也能跟隨著他們的腳步一起前進中職這個夢想殿堂。

樂天桃猿王奕翔表示，謝謝西苑國高中部的老師跟教練還有後勤團隊這六年來細心的教導與支持，讓球員們在場上可以無後顧之憂的專心打球也可以維持學業的水平；現在自己有這個機會可以回饋母校，讓學弟們可以有更好的環境去做使用，也希望未來學弟們可以以職棒為目標，努力的拼下去。

味全龍吳承皓說，西苑國高中棒球隊在他成長的過程中，給了非常多養分，不只是技術上的養成更是態度、紀律以及面對逆境的勇氣，沒有這些基礎，就不會有今天的他，現在有能力回饋哪怕是一點點的支持，也希望能讓團隊有更好的訓練環境幫助學弟們更專心在球場上追夢。



吳承皓希望學弟們能把握現在擁有的一切，努力終會被看見，教練們的付出也都在你們身上累積，無論未來想追求的是職棒、科班，或其他人生道路，都要相信自己的天花板比想像中更高，希望學弟們在西苑的每一天，都能為夢想更往前走一步。



樂天桃猿鍾亦恩也說，西苑國高中是栽培他六年的學校，希望以後的學弟們有更好的環境跟資源可以訓練跟成長，讓更多的學弟可以前進自己夢想的舞台。



西苑棒球發展協會理事長姚玉璿與球隊都表示，感謝四位，在球隊 指導與堅持努力，踏入棒球最高殿堂，是西苑之光；大家除了努力，記得保護自己不要受傷，萬一遇到挫折或低潮，歡迎回來西苑與教練聊，他同時叮嚀，如有機會不要忘記提升第二語言，把目標放在職棒，朝職棒前進，也感謝四位孩子回饋母校，祝福四位在職棒有最好成績，放遠保持最佳成績。