中職最正MC晃片流出！浴袍滑落「麻糬險掉出」萬人搶看

娛樂中心／張予柔報導



有「中職最正MC」之稱的艾融，憑藉精緻五官、甜美笑容，外加高反差的性感體態累積了高人氣。艾融平時熱愛分享生活，在IG上累積逾50萬粉絲，私下日常也備受關注。今（18）日她分享了一段撒嬌舞的舞蹈片段，短時間內吸引超過1.1萬人按讚。





中職最正MC「15秒晃片」曝光！浴袍滑落「麻糬險掉出」萬人搶看：冬天福利

艾融在社群曬出跳舞影片，網友紛紛留言大讚。（圖／翻攝自IG＠irenelin0413）

艾融今（18）日在IG上分享了近期流行的撒嬌舞Cover影片，從畫面中可見，她頭戴蓬鬆的米白色毛絨耳罩，身上穿著粉嫩色系的細帶比基尼，外罩的白色浴袍隨動作微微滑落，若隱若現的超兇曲線成為視覺焦點。更令粉絲心動的，是她對著鏡頭展現「撒嬌舞」的表情，雙手握拳放在臉頰兩側，隨著節奏輕輕擺動，浴袍隨著動作自然起伏，展現了她穠纖合度的身材。

艾融曬出身穿粉色細肩帶比基尼和白色浴袍燦笑熱舞的影片。（圖／翻攝自IG＠irenelin0413）

艾融在貼文中寫道「0度的撒嬌，好冷」，配上她的15秒熱舞影片。網友紛紛留言「我覺得好熱 oh my god」、「勾錐尬」、「流了一公升鼻血」、「太正了！仙女艾融下凡人間」、「身材好辣好美」、「太犯規」、「根本冬天的福利」。

「地表最正MC」林艾融裸色領域大放送，轉身視角掉出極致曲線。（圖／翻攝自IG@irenelin0413）

艾融憑藉精緻五官、甜美笑容，加上平時熱愛分享生活，在IG累積逾50萬粉絲。（圖／翻攝自IG@irenelin0413）









