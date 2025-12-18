「中職最正MC」舞跳一半衣服滑落！「炸出渾圓半球」撒嬌：好冷

記者林汝珊／台北報導

艾融被譽為 「中職最正MC」。（圖／翻攝自IG）

「中職最正MC」艾融，外型甜美、身材火辣，擁有32D傲人曲線。近日她在社群分享一段穿著浴袍、內搭比基尼跳撒嬌舞的影片，令人眼睛大吃冰淇淋，短短時間就吸引破千人按讚。

艾融大跳撒嬌舞。（圖／翻攝自IG）

畫面中，艾融頂著寒冷天氣上陣，身穿粉色比基尼、外罩白色浴袍，隨著音樂擺動肩膀，大跳近期火紅的「撒嬌舞」，浴袍不時滑落肩頭，露出渾圓半球。她也幽默寫下：「0度的撒嬌ฅ•ﻌ•ฅ♥，好冷。」賣萌表情，瞬間融化不少網友。

雖然艾融以甜美笑容圈粉無數，但也曾遭遇酸民批評嘴巴大，「說我笑到裂開。」對此她態度樂觀表示，自己其實很喜歡這個特點，遇到負評難免受影響，通常會選擇打電話向朋友抱怨舒壓，「過一陣子就沒事了」，展現出正面思維，也獲得粉絲力挺。

