中職會長不能選總召？黃國昌批蔡其昌都在忙業外事務 賴瑞隆反嗆「抹黑」

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

身兼中職會長的民進黨資深立委蔡其昌宣布登記參選總召，將與現任總召柯建銘正面對決。不過，民眾黨主席黃國昌日前竟指控稱，「蔡其昌不常在立法院，都在忙業外事務，可能不熟悉立法院現況」，蔡其昌對此嚴正怒斥，認為黃國昌是在造謠抹黑。對此，同黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆今（1）日回嗆，各界應給予專業立委優秀肯定，若因蔡委員要競選總召而遭受抹黑攻擊，這對他而言是不公平的。





針對黃國昌的指控，蔡其昌昨日在「脆」（Threads）發文指出，他在立法院獲得多個會期的「優秀立委獎」、去年更獲得「特殊貢獻獎」，到立法院開會的出席率、質詢率也算是前段班的資優生，總不能因為他有能力協助大家處理體育事務，就這樣亂造謠抹黑吧！

對此，賴瑞隆則指出，蔡其昌過去多次得到公督盟優秀立委的肯定，出席率與質詢率也都是100%，更擔任中職會長，表現是得到各界的高度讚賞。

賴瑞隆強調，蔡其昌的能力強，不只在立法院或中職都有優異成績，更讓台灣隊2024年在世界棒球12強賽奪得冠軍，現在不要因為他要選總召，就做出各種攻擊，這對蔡委員過去的優異表現是不公平的。

最後，賴瑞隆再次呼籲，各界應給予優秀且專業的立委肯定，蔡其昌在立委本職外的好表現，卻因要選總召而遭受刻意抹黑與攻擊，這對他是不公平的。





