中職會長蔡其昌送出「Home Run」加持！看好沈伯洋戰鬥力：非常有可能當選

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

身為中華職棒會長，蔡其昌最懂什麼叫全壘打。

而他今天把這一棒，直接揮給了沈伯洋。

蔡其昌今（12）日在「北高連線」活動中公開表示，沈伯洋近來聲勢持續上升，「非常有可能當選台北市長」。這番話不只是朋友間的力挺，也被不少與會者解讀為來自台灣棒球界代表人物的一次公開背書。

由民進黨台北市黨部主委吳沛憶、高雄市黨部主委黃捷共同發起的「北高連線」活動，推出限量聯名球衣與線上應援企劃，邀請民進黨台北市長候選人沈伯洋與蔡其昌同台。活動以棒球為主題，但焦點很快延伸到城市發展與未來願景。

廣告 廣告

蔡其昌表示，自己長期投入台灣棒球發展，深知一座城市是否重視運動環境，往往決定下一代能否擁有更多機會。他認為，沈伯洋不只是棒球迷，更願意從城市治理的角度思考運動政策與公共建設。

蔡其昌說，自己觀察到沈伯洋近來獲得越來越多市民關注，無論在公共議題、國家安全或城市治理上的表現，都展現出強烈戰鬥力，因此看好他未來選情發展。

除了為沈伯洋加油，蔡其昌也再次談到自己最關心的棒球議題。

他指出，台灣近年棒球熱潮持續升溫，無論世界棒球經典賽資格賽、職棒賽事或基層棒球，都展現出前所未有的能量。未來若地方政府願意持續投入場館建設與基層培育，不僅有助於台灣棒球發展，也能提升整體城市活力。

沈伯洋則藉著活動分享自己對台北的想像。

他認為，棒球從來不只是球場上的比賽，而是一座城市文化的重要組成。未來台北除了大型場館之外，也需要更多中型運動空間與社區球場，讓不同年齡層都能接觸運動、參與運動，把運動真正帶進日常生活。

近來積極接觸音樂產業的沈伯洋，也談到另一個自己關心的議題。

他表示，台北未來不能只有大型演唱會場館，更需要建立完整音樂生態系。從小型Live House、中型展演空間到大型演唱會場地彼此串連，讓創作者有更多交流與發展機會，也讓城市文化持續累積能量。

沈伯洋強調，無論是棒球還是音樂，背後談的其實都是同一件事：如何讓台北成為更有活力、更有創造力，也更願意讓年輕人留下來發展的城市。

活動現場氣氛相當熱絡。沈伯洋還透露，目前團隊已經開始籌備競選歌曲，希望未來透過更多元方式與市民溝通。

更有趣的是，就在他上台分享理念期間，現場推出的聯名球衣已經迅速售出第一件。他笑說，自己才剛開始講話，就收到球衣成交的消息，「看來大家動作都很快」，引來全場笑聲。

從棒球場談到音樂聚落，從運動政策談到城市願景，這場活動看似是一場棒球迷聚會，卻也讓外界看見沈伯洋對未來台北的想像。

而當中華職棒會長蔡其昌公開送出一記「Home Run」等級的加持，並看好沈伯洋「非常有可能當選台北市長」時，這場活動最受矚目的，或許早已不只是棒球，而是2026台北市長選戰最新浮現的訊號。

（圖片來源：黃捷辦公室、三立新聞）

更多放言報導

總召扛募款重任！賴清德宣布他當黨中央「財委會主委」...蔡其昌妙答：募款還是靠主席、我幫忙出席

蔡其昌笑曝球迷私訊「會長管管兄弟」！中職明星賽7月登場 喊話再拚8萬人滿場