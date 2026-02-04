中職樂天桃猿隊今進駐台東春訓基地 饒慶鈴感謝球團承諾指導小選手 7

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

中華職棒樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）選定台東為2026年春訓基地，樂天球團並於今（4）日在第一棒球場舉辦開訓團拜活動，台東縣府表示，縣長饒慶鈴特別應邀出席，帶著各種水果、運動飲料等熱情歡迎球隊及隊職員來到台東，並贈送每位隊職員及工作人員小紅包，也預祝球隊春訓順利，在新賽季旗開得勝、順利挑戰二連霸成功。饒慶鈴表示，感謝樂天球團承諾在春訓期間撥空指導在地基層棒球隊，這是難能可貴的機會，並盼樂天選手們能在台東為新賽季儲備最強實力。

饒慶鈴表示，台東空氣品質連續12年全國最好，再加上優質的場地，是職棒球隊春訓的首選之地，要代表台東縣政府及所有鄉親，熱烈歡迎樂天桃猿隊來到台東，展開為期2個階段的春訓，相信絕對能讓各位選手心無旁鶩地調整狀態，為新賽季儲備最強戰力。饒慶鈴並特別感謝樂天球團，承諾在春訓期間撥空指導在地基層棒球，協助小選手建立正確運動比賽觀念，展現公私協力推動體育發展的最佳典範。

「伴隨春訓而來的大批球迷進行移地觀光追星，對於刺激地方經濟發展及推廣台東的運動觀光亦有實質助益。」饒慶鈴強調，樂天球團進駐將直接促進地方產經效益，春訓期間第一階段教練、選手及工作人員就有近百位來台東，其中投手朱承洋、捕手余新喆，以及去年選秀進入樂天的「綠島潛水艇」陳世展，都是台東子弟；第二階段更將突破百位，將可活絡在地交通、住宿、餐飲及各項生活消費。

樂天球團副領隊礒江厚綺在致詞時特別感謝台東縣府願意出借高規格的球場設施。他表示，球團此行不僅是訓練，更將致力於深化棒球教育交流，在春訓期間將加強與台東縣基層棒球學校的連結，協助在地小選手建立正確的訓練觀念，強化人才培育。

台東教育處指出，這次樂天桃猿隊分兩階段春訓，包括第一階段2月4日至2月14日，及第二階段2月23日至3月10日，進駐台東縣棒球村第一及第二棒球場展開訓練。台東作為棒球原鄉，縣府團隊將持續優化軟硬體設施，營造最友善的運動訓練環境。饒慶鈴也期望，透過與樂天桃猿隊的合作，能讓台東的棒球發展更上一層樓，也歡迎全國民眾在春訓期間來台東看球、旅遊，感受「棒球原鄉」的熱情與魅力。

