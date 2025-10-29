中職球員旅外有望＋1 統一獅領隊證實：林安可已向球團表達意願

中職統一獅球員林安可（中）。（翻攝統一獅官方粉絲團）

中職今（29日）公布自由球員名單，其中達A級共計21人，而味全龍強投「龍之子」徐若熙也確定行使旅外自由球員權利圓夢，統一獅重砲林安可隨後也被證實，已在日前向球團表達旅外意願，統一獅領隊蘇泰安受訪指出，球團後續會密切注意動態。

中職今（29日）同時公布自由球員名單及徐若熙旅外申請，其中累計9球季及再次取得自由球員資格者共有26人，當中就有14人是A級，另外累計達8個球季取得資格則有9人，其中僅有2人未達A級。

而在徐若熙確定行使旅外自由球員權利後，統一獅也傳出林安可有意旅外，蘇泰安今受訪證實，林安可日前已向球團表達想旅外意願，「但由於行使旅外球員的日期才剛開始，依聯盟規章尚有10個工作天的時間，球團後續會再密切注意此動態」。

林安可過去曾以投手身份赴日參加樂天金鷲隊秋訓測試，可惜因體檢問題未能簽約成功，隔年2019則在中選秀會中被統一獅在第一輪第四順位選進，不過當時投手卻成了現今的重砲手，林安可本季繳出打擊率3成18表現，共擊出23支全壘打、貢獻73分打點，也是年度最有價值球員熱門人選。





