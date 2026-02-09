中職賽事被演唱會排擠？蔣萬安火速回應

▲台北大巨蛋啟用後，為中華職棒帶來顯著的經濟與品牌效益。（圖／味全龍提供）

[NOWnews今日新聞] 近日傳出台北大巨蛋中華職棒的賽事場次縮減，中職會長蔡其昌8日公開向台北市政府喊話，強調大巨蛋的興建初衷是「為棒球而生」，從前兩季的驚人票房來看，市場對大巨蛋賽事需求極大，場次越比越少完全不合邏輯；對此，台北市長蔣萬安回應，強調體育局預排的場次比去年多，且熱門的週末場次也沒有變少。

面對外界疑慮，台北市長蔣萬安出席南港區座談會時做出回應，表示根據體育局回報的最新數據，大巨蛋今年的「預排場次」總數其實比去年更多，且外界最擔心的「週末熱門場次」也沒有變少。蔣萬安強調，市府立場與球迷一致，會確保大巨蛋優先舉辦體育賽事，相關檔期皆有經過妥善規劃，與外界傳言的「縮水」情況有所出入。

隨著新賽季將於3月底開打，大巨蛋最終的場次分布與檔期爭議，仍有待聯盟正式公布賽程後才能揭曉。至於精華熱門時段是否會受到演藝活動排擠，仍是球迷與球團關注的焦點。確保能在保障職棒賽事權益，以及表演活動之間取得平衡，發揮大巨蛋最大效益。

