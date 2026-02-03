中職賽事轉播焦曼婷變身攝影師！余祥銓隱藏任務瘋狂攪局

余祥銓和焦曼婷又有新任務！他們在Yahoo《星二代很忙內》挑戰體驗職業轉播工作人員，深入味全龍主場，要轉播味全龍和富邦悍將賽事。在緯來體育台導播任紹棠、許陳霖的指導下，余祥銓和焦曼婷從認識球員開始，展開一連串轉播大作戰。

既然擔任轉播人員，熟悉球員只是基本功，只是一隊28人，兩隊比賽就要認識56個人。在限時10分鐘內，余祥銓和焦曼婷拿著球員名單猛背，驗收後由焦曼婷獲得6分勝出，獲得可以選擇第一項任務內容的機會。

他們先協助架設攝影器材，得知有專門拍攝啦啦隊的攝影工作，余祥銓又使出一貫的賄賂招數，大聲吆喝要請導播喝飲料。但他得意沒多久，攝影腳架上肩後卻差點手滑，險些摔掉貴重器材，當場嚇出一身冷汗。

余祥銓貪心想多拿器材，結果差點手滑闖禍。

得知戶外轉播曾經發生攝影師中暑從高台上摔下來的意外事故，余祥銓和焦曼婷不敢大意，按照導播和攝影師指示架設好兩台攝影機。但聽到攝影師可以站在髮香區近距離拍攝啦啦隊，余祥銓又開始興奮走神，馬上被製作人盯。

他們的第一項任務就是分別擔任負責操作機器的攝影師，和被拍攝的人，焦曼婷選擇挑戰擔任攝影師，余祥銓則接獲隱藏任務，不能讓焦曼婷拍到，並且要在3分鐘內從觀眾席中找到5顆星星。但從余祥銓從觀眾席冒出來開始，就被焦曼婷鎖定，最終宣告任務失敗。

余祥銓接獲隱藏任務。

自知沒有達標的余祥銓，心生一計想騙焦曼婷自己搶先得到星星貼紙，故意舉起貼紙大力揮舞。殊不知正在操作攝影機的焦曼婷雖然看到他，但因為表現被導播稱讚很穩，完全不在乎余祥銓，兩人對話根本不在同個頻率，彷彿雞同鴨講。