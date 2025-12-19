中職選秀四名新星捐款回饋母校西苑棒球隊 張廖萬堅：還有企業捐百萬
今年中職選秀新星鍾亦恩、吳承皓、焦子杰、王奕翔，今天回到櫻花棒球場，各捐贈10萬元回饋母校台中市西苑高中棒球隊，感謝母校栽培並勉勵球隊學弟。一手催生西苑高中棒球隊的教育部次長張廖萬堅也到場，並與西苑高中校長劉洲溶、西苑棒球發展協會理事長姚玉璿、棒球隊黃武雄總教練等共同觀禮，張廖萬堅也透露有企業透過他贊助百萬元給球隊。
張廖萬堅表示，四名球隊校友在校期間努力訓練，在每一次的出賽中累積經驗，表現越顯亮眼，今年參加選秀順利進入中職，更結伴捐款回饋母校精神實屬難得，也希望這四名新秀未來在中職舞台上努力表現時也能好好照顧自己，堅持初衷且愛惜羽毛，將來一定能大放異彩。
他也提到同為西苑應屆畢業生裡，還有一名球員游能茗，因成績優異獲得美國華盛頓州立大學獎學金入學，因而放棄選秀決定前往美國讀書受訓，這也如同他一直在推動督導，希望體育班的孩子不要放棄念書，要讓自己更多元發展。
此外，張廖萬堅也帶來一個好消息，善心企業透過他也向西苑高中棒球隊捐贈一百萬元，支持基層棒球發展。
西苑高中校長劉洲溶說，今天的捐款，不只是金額上的回饋，而是一份象徵傳承的心意。這份心意代表著：「我從這裡開始，也願意讓更多學弟擁有向上飛翔的力量。」他也向教練團致上最深的敬意，每一名站上職棒舞台的孩子背後，都有教練團多年來的指導、陪伴與堅持。教練不只教他們打球，更教他們做人，這份教育的力量，是一生的。
中職新星焦子杰表示，國中、高中六年非常感謝教練及後勤團隊的用心指導與支持，讓他能有機會進入中華職棒，也希望學弟們在高中時期的出賽經驗裡多學到一點經驗，能夠應付每一場高張力的比賽，未來也能跟隨著他們的腳步一起前進中職這個夢想殿堂。
王奕翔表示，謝謝西苑國高中部的老師跟教練，還有後勤團隊這六年來細心的教導與支持，讓球員們在場上可以無後顧之憂的專心打球也可以維持學業的水平，才有這個機會可以進入職棒的大門，現在自己有這個機會可以回饋母校，讓學弟們可以有更好的環境去做使用，也希望未來學弟們可以以職棒為目標，努力的拼下去。（張文祿報導）
