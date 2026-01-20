中職重回宜蘭 林茂盛開芭樂票

國立羅東高工棒球隊在黑豹旗全國高中棒球大賽勇奪亞軍，在宜蘭掀起棒球熱，代理縣長林茂盛赴羅東運動公園棒球場視察時，公開表示盼職棒重回宜蘭；但中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌受訪時直言「羅東球場從來都沒有申請過，我看到新聞也嚇了一跳。」狠狠打臉林茂盛，民眾也不滿批林只會開「芭樂票」。縣府坦言，今年中職例行賽場地沒有羅東球場，但會爭取熱身賽、例行賽補賽在宜蘭舉辦。

民國105年7月中華職棒曾在羅東球場開打，但賽事到一半卻發生大跳電，比賽暫停近20分鐘，場地問題讓職棒長達9年未曾在宜蘭舉辦，職棒何時回到宜蘭開打？不只縣民關心，更是縣長選戰議題之一。

去年底，成軍僅6年的羅東高工棒球隊在黑豹旗一路過關斬將，更讓舉辦冠軍賽的新北市新莊球場成為宜蘭人主場。林茂盛在羅工棒球隊奪下亞軍翌日赴羅東球場視察，並稱職棒祕書長看過現場、初步有共識，下半年職棒有機會來宜蘭比賽。

但後續蔡其昌受訪回應說：「羅東球場從來都沒有申請過，我看到新聞也嚇了一跳。」蔡其昌今年1月間赴宜蘭參加《冠軍之路》電影放映時，被媒體再度問及此事時表示，中職一直希望有機會來到宜蘭，但場地條件始終是關鍵，只要地方政府願意投入、符合檢驗標準，職棒就有機會排入賽程。

宜蘭縣教育處表示，羅東球場等級屬C級，希望經過改善工程後，提升到可以打職棒例行賽的B級；羅東球場在規畫設計階段都有邀請聯盟技術指導，縣府也不可能悶著頭改善球場。

教育處表示，改善工程包括球員休息室、內外野環境、場地平整度、護網圍籬等設施，最重要的是增加觀眾席座椅，座椅都已經決標，廠商向國外訂貨，進口後就會裝設。

教育處說，改善工程預計今年2月底到3月初可完工，縣府會在完工後發函，請中職前來評估場地，也會請中職針對場地不足部分給予建議。

但教育處坦言，中職今年賽程已於去年排定，當時球場尚未改善，因此今年例行賽無法在羅東球場舉行，但會爭取熱身賽、因雨延賽的補賽等賽事在宜蘭舉辦。