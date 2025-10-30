中職金手套得主揭曉 江坤宇達成六連霸
2025中華職棒金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。
聯盟表示，台鋼雄鷹外籍投手後勁本季出賽25場，在52次守備機會中，完成12次刺殺、39次助殺，守備率0.981，繼2021年後再度奪得投手金手套獎。味全龍主戰捕手蔣少宏，今年共566次守備機會，497次刺殺、66次助殺及32次阻殺，阻殺率0.457，守備率0.995，順利拿下生涯第二座捕手金手套獎。
聯盟提到，今年內野四位得主皆以穩健守備和優異成績獲得一致肯定。中信兄弟許基宏本季在一壘防區770次守備機會，貢獻698次刺殺、66次助殺，守備率0.992，拿下生涯第三座一壘手金手套獎。味全龍李凱威穩居球隊主力二壘手，全季601次守備機會、242次刺殺、355次助殺、僅4次失誤，守備率0.993，完成二壘手金手套獎四連霸。
聯盟指出，台鋼雄鷹吳念庭為首次奪獎，本季在三壘防區173次守備機會，完成57次刺殺、113次助殺，守備率0.983，奪下生涯首座金手套獎。中信兄弟江坤宇持續展現「鐵壁銅牆」的防守能力，今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，以滿分230分的成績完成游擊手金手套獎六連霸，展現無可撼動的守備地位。
聯盟表示，外野手競爭激烈，三位得主以傑出守備脫穎而出。味全龍郭天信憑藉優異守備範圍與多次美技演出，本季346次守備機會，完成333次刺殺、11次助殺，守備率0.994，刷新個人最佳紀錄，勇奪生涯第四座外野手金手套。中信兄弟岳政華守備出色，本季共242次守備機會，236次刺殺、5次助殺、僅1次失誤，守備率0.996，成功蟬聯金手套榮耀。統一7-ELEVEN獅陳傑憲今年167次守備機會，161次刺殺、6次助殺，繳出完美守備率1.000，連續四年榮獲外野手金手套獎，展現穩定的防守價值。
2025中華職棒年度最佳美技獎由球迷票選產生，今年共有12支精彩守備入圍決選。最終由中信兄弟游擊手江坤宇勇奪此獎。該場比賽中，味全龍打者劉基鴻擊出游擊方向滾地球，江坤宇反手滑接後迅速起身，精準傳向一壘完成刺殺，行雲流水的守備，展現金手套級頂尖身手，獲得球迷一致肯定，最終榮獲年度「Nice Play」殊榮。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
威力彩第114087期開獎
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。中央社 ・ 12 小時前
威力彩第114087期頭獎槓龜
（中央社台北30日電）威力彩第114087期今晚開獎，第一區中獎號碼為17、21、24、20、13、14，第二區中獎號碼為02。派彩結果，頭獎、貳獎槓龜。中央社 ・ 11 小時前
屏東縣政府施政總報告 周春米推動五大策略
【互傳媒／記者 范家豪／屏東 報導】 屏東縣長周春米29日在縣議會第20屆第6次定期會中進行施政總報告，以「互傳媒 ・ 1 天前
五月天演唱會現「80歲暖心應援」 阿信五顆白色愛心回應跨代追星情
五月天演唱會現「80歲暖心應援」 阿信五顆白色愛心回應跨代追星情娛樂星聞 ・ 8 小時前
傳罷團力挺沈伯洋選台北市長 吳思瑤：他應該沒有意願吧？
2026地方大選即將到來，有媒體報導指出，罷團醞釀挺民進黨立委沈伯洋參選台北市長，對決台北市長蔣萬安。對此，民進黨立委吳思瑤今（29）日受訪時表示，沈伯洋應該也沒有要參選台北市長的意願吧？他是專業的國防立委，戰場就在國會。民進黨立委王世堅則表示，沈伯洋是好人選，民進黨人才濟濟，包括民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是全方位全能型的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
亞青運／柔道小將黃廼軒首度當選國手！收穫金牌潛力十足
亞青運／柔道小將黃廼軒首度當選國手！收穫金牌潛力十足EBC東森新聞 ・ 16 小時前
《時來運轉》運彩報報－曼城主場鬥伯恩茅斯—藍月亮求止敗、櫻桃軍盼延續黑馬奇蹟
英格蘭超級足球聯賽第10輪的重頭戲將於11月3日凌晨00:30登場，衛冕軍曼城坐鎮伊蒂哈德球場迎戰本季最大驚奇──伯恩茅斯。這場「前五之戰」不僅攸關積分排名，也將檢驗兩隊截然不同的競爭狀態。中時新聞網 ・ 15 小時前
中職》唯一滿票金手套！ 江坤宇明年拚37年首見壯舉
中信兄弟江坤宇今年持續展現「鐵壁銅牆」的防守能力，今年共484次守備機會，197次刺殺、282次助殺，僅5次失誤，守備率0.990，在票選中獲得46人全員給滿分「5分」，成為本季唯一總和230分的金手套，也是史上第一位金手套6連霸的內野手。自由時報 ・ 15 小時前
中職》金手套出爐！兄弟3好手奪獎並列全聯盟最多
2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。自由時報 ・ 15 小時前
中職》影／江坤宇反手滑接傳一壘七星級守備最高票 獲年度最佳美技獎
中職今公布年度金手套得主，另「年度最佳美技獎」由球迷票選產生，結果仍是由游擊手金手套6連霸的江坤宇獲最高票數。TSNA ・ 15 小時前
中職》金手套出爐！江坤宇6連霸寫歷史 4選手雙料獲獎
2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有四位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套與最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭與江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套六連霸的壯舉，成為中職史上首位達成六連霸的內野手，寫下歷史新頁。中時新聞網 ・ 15 小時前
因防疫烤大豬活動取消 彰化原民節改搗麻糬
彰化縣現有原住民族共有16族，至今年9月底，平地原住民3546人、山地原住民則有3687人，合計有7233人，一年一度的彰化縣原住民族文化節活動將在11月8日於彰化縣立體育館圓形廣場登場，有12支隊伍、超過600人參加傳統體能與舞蹈競賽，人數歷年最多，現場還有超過20攤原住民市集...CTWANT ・ 3 小時前
低軌衛星商機 台灣賺什麼？
回顧2024年全球衛星產業營收達2,933億美元，尤以衛星製造與發射帶有雙位數成長，主要商用星系與主權星系將為未來在軌規模續增添動能。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
彭啓明、董建宏出席氣候變遷委員會會後記者會 (圖)
環境部長彭啓明（左）、內政部次長董建宏（右）30日晚間在總統府出席國家氣候變遷對策委員會第5次委員會議會後記者會，彭啓明現場以數據資料回應媒體相關提問。中央社 ・ 11 小時前
【慈濟共善學思會6-2】從亞里斯多德到孔孟之道 薩克斯倡「儒家和平」成全球共善典範
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻、林佑威、陳巧紜／台北報導 2022年唐獎永續發展獎得主、哥倫比亞大學永續發展中心主任傑佛瑞・薩克斯（Jeffrey D. Sachs）教授於（27）日出席由慈濟、唐獎及羅馬俱樂部共同主辦、CNEWS匯流新聞協辦的「善文明：利他、和合、永續」全球共善學思會，發表演講〈邁向全球倫理：古代智慧應對現代挑戰〉。他強調，人類當前最大挑戰...匯流新聞網 ・ 19 小時前
中職／金手套名單出爐！江坤宇史無前例6連霸 獨缺富邦、樂天球員
2025中華職棒Gamania橘子集團金手套獎得獎名單正式出爐，今年共有4位攻守俱佳的球員同時榮獲金手套、最佳九人雙料榮耀，分別是許基宏、李凱威、吳念庭、江坤宇，其中江坤宇更以精湛的守備表現完成游擊手金手套6連霸的壯舉，成為中職史上首位達成6連霸的內野手，寫下歷史新頁。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
才喊明年見！河智媛、禹洙漢爆明年不與樂天續約 兩人親自回應了
樂天桃猿棒球隊日前拿下首座冠軍，可惜河智媛、禹洙漢當天未在場上應援，河智媛遺憾的說：「一加入球隊，樂天就獲勝，覺得很開心，也很幸運，但沒辦法實際參與也覺得很可惜。」禹洙漢也說：「 第一次待球隊就優勝，身為啦啦隊很開心。」身為台鋼啦啦隊的安芝儇、朴旻曙則在旁...CTWANT ・ 11 小時前
2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽揭幕 帕奧好手齊聚高雄橋頭激鬥
2025永達盃高雄國際輪椅網球公開賽從10月30日起，在高雄橋頭竹林網球中心進行為期4天的火熱激鬥，由於這次賽事緊接在凱靖盃台北國際輪椅網球公開賽及勝利盃國際輪椅網球台灣公開賽之後，因此吸引不少...聯合新聞網（運動） ・ 15 小時前
羅斯接掌中華男足兵符 曾執教尼泊爾男足、法蘭克福女足
中華男足在本月亞洲盃資格賽最終輪主場6比0不敵泰國後，總教練黃哲明宣布請辭，中華足協在10月23日進行選訓會議，最終由協...Go Goal 勁球網 ・ 15 小時前
嘉義縣水上全民運動館開幕 11月5日免費
(記者廖建智嘉縣報導)嘉義縣水上鄉全民運動館30日開幕啟用，即日起至11月5日試營運期間，全館各項設施免費開放使用，縣長翁章梁、運動部政務次長鄭世忠及各級民代出席開幕式，歡欣鼓舞迎接縣內第一座全民...自立晚報 ・ 9 小時前