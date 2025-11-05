中職頒獎紅毯爭帥！ 威能帝奪年度MVP 林詩翔拿最佳新人王

樂天王牌「威能帝」奪年度ＭＶＰ，由於他已返國無法親領獎項。（圖／TVBS）

中華職棒年度頒獎典禮5號晚上登場，球員們各個換上西裝、帶上妝髮走紅毯，每個人帥氣破表，當晚也揭曉最佳新人王、最佳進步獎以及年度MVP，台鋼雄鷹林詩翔拿下最佳新人王，強調將持續努力向上，富邦悍將李吳永勤則抱回最佳進步獎，年度MVP則由樂天王牌威能帝奪下。

球員們盛裝出席頒獎典禮，陳傑憲身穿咖啡色西裝走上紅毯時，引起現場球迷熱烈尖叫。角逐最佳新人獎的台鋼雄鷹林詩翔登場時，脖子上的啾啾領結特別吸睛，該領結來自球隊吉祥物的尾巴。同隊的吳念庭也精心打扮，胸前別針點綴更添風采。球員們換下球衣穿上西裝後，各個展現不凡氣質。

最佳新人獎的競爭相當激烈，包括富邦悍將林栚呈、台鋼雄鷹林詩翔及統一獅髙塩將樹，這些選手都有多場精彩的三振表現。最終由林詩翔奪下獎項。林詩翔表示，他感謝所有幫助過他的貴人們，並強調獲得這個獎項不會讓他感到滿足，他會繼續保持努力向上的精神。

台鋼雄鷹林詩翔奪最佳新人王，強調不滿足現狀，將持續努力向上。（圖／TVBS）

最佳進步獎則由樂天桃猿朱承洋、富邦悍將李吳永勤和樂天桃猿張閔勛角逐。該獎項由李吳永勤拿下。李吳永勤在致詞時幽默地提到，比賽結束後他都會打電話給妻子，而妻子總會質問他為什麼一直投壞球，就像是他私底下的投手教練一般。

富邦悍將李吳永勤抱回最佳進步獎，致謝妻子稱「我的地下投手教練。」（圖／TVBS）

今年的中華職棒頒獎典禮在高雄舉行，剛奪下總冠軍的樂天桃猿也是樂天接手後首座冠軍。陳傑憲上台時特別感謝樂天烤出一個冠軍，他還開玩笑表示會建議球團明年多烤肉，說不定球隊會打得更好。年度最有價值球員（MVP）獎項由統一獅林安可、樂天桃猿威能帝和中信兄弟羅戈角逐，三人皆未能親自出席領獎。最終由樂天王牌威能帝榮獲年度MVP。

