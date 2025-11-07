中職／不行使自由球員資格！范國宸新賽季續留富邦悍將
中華職棒自由球員行使期限今（7）日截止，富邦悍將一壘手范國宸在取得自由球員（FA）資格後，確定不會行使，選擇續留富邦悍將。
范國宸自2017年選秀加入富邦悍將以來，已成為球隊打線核心與中生代領袖，並曾擔任兩屆隊長。2022、2023年連續兩年奪下一壘手金手套與最佳十人雙料殊榮，表現穩定。
2024年球季出賽100場，繳出打擊率2成75、13支全壘打、91支安打、長打率4成53的成績，其中全壘打數為生涯新高，長打率亦創近六年最佳紀錄。
悍將球團在季後積極與范國宸洽談續約，雙方討論過程順利融洽，已達成新合約共識，細節將於確認後再行公布。
富邦悍將表示，范國宸是球隊不可或缺的中堅戰力，不僅在場上展現穩定火力，更能以身作則帶領年輕球員。球團期望透過這份新合約，讓范國宸持續發揮領袖影響力，與全隊攜手朝新賽季更高目標邁進。
