中職／中信兄弟公布背號異動！李振昌改穿21號原因曝

中信兄弟今日（21日）正式公布2026年賽季教練團與球員背號更動名單。本次異動焦點為資深投手李振昌將象徵感謝與榮耀的「34」號交回球隊編制，重拾旅美時期背號。

李振昌穿21號重拾旅美回憶、期盼提攜後進

最受球迷矚目的變動為投手李振昌，其背號由「34」更換為「21」。李振昌表示，過去選擇「34」號是為了感謝旅日時期照顧他的橫田久則教練，該號碼也陪伴他拿下東山再起獎，達成最美好的結局。

如今他決定讓「34」號留存在職業生涯的重要篇章並交回球隊，期盼未來讓小象們能書寫屬於自己的故事。新球季李振昌將穿上「21」號，代表重新調整步伐並重拾旅美時期的決心。

教練團與現役選手背號異動

彭識穎 ：由原背號「21」號更換為「00」號（轉任二軍助理投手教練）。

楊祥禾 ：由原背號「3」號更換為「6」號。

蔡聖傑 ：由原背號「18」號更換為「38」號。

西田明央 ：新進打擊教練，新背號為「3」號。

後藤駿太：新進打擊教練，新背號為「5」號。

新進培訓球員脫離三位數培訓背號

王興楷 ：由原背號「105」號更換為「34」號（承接李振昌原背號）。

徐磊 ：由原背號「102」號更換為「37」號。

焦子杰 ：由原背號「103」號更換為「44」號。

呂昱廷 ：由原背號「104」號更換為「41」號。

錢可倫 ：由原背號「106」號更換為「84」號。

陳英睿 ：由原背號「107」號更換為「25」號。

高秉洋：由原背號「108」號更換為「68」號。

中信兄弟球團指出，2025年季中選秀加入的小象們脫下培訓背號，象徵職棒生涯正式起步，而新進教練團也將於2月2日開訓典禮正式亮相。期待猛象軍團在2026賽季以嶄新背號承載責任，為球迷再創榮耀。

