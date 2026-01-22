中職／中信兄弟再補強！確定簽下2大聯盟級洋投

中信兄弟簽下具備美國職棒大聯盟（MLB）資歷的右投手陶樂以及黎克。（圖／中信兄弟提供）





中信兄弟球團今（22）日正式公告，與兩位具備美國職棒大聯盟（MLB）資歷的右投手陶樂（Kyle Tyler） 以及黎克（Nick Nelson） 完成簽約。

兩位預計將於農曆年前抵台報到，在完成體檢後也將投入團隊的春訓計畫，為新賽季的洋投先發輪值注入強心針，全力協助黃衫軍向總冠軍發起強力衝擊！

現年29歲的陶樂，未來將披上黃衫24號，成為猛象軍團的新成員。陶樂畢業於美國棒球名校奧克拉荷馬大學，2018年大聯盟選秀中以第20輪被洛杉磯天使隊指名。

雖非高順位球員，但陶樂憑藉出色的控球、優異的學習能力與極佳的適應性，在小聯盟體系中快速累積競爭力，只花了三年便於2021年初次升上大聯盟，並在生涯初登板對德州遊騎兵隊繳出3局無失分的亮眼內容。

自2022年起，陶樂雖然多次經歷讓渡與球隊異動，但仍能保持穩定輸出，被美國專業球評形容為「掌握改變藝術（Art of Change）」的投手。

在2023年效力西雅圖水手隊2A時期，他正式轉為先發角色，單季投出生涯新高135局與138次三振，展現延長局數與穩定壓制能力。

2024年於邁阿密馬林魚隊出賽期間，則展現其特有的滾地球型投手風格，善於製造滾地球、壓制對手攻勢。

去年陶樂則是輾轉於美職小聯盟體系，並在休賽季期間加入墨西哥冬季聯盟的賽事。

陶樂在墨西哥冬盟的賽事中，以先發投手累積7場的出賽，繳出防禦1.83的頂尖數據表現，展現其強大的續航力，也驗證了他能快速適應不同國家打者，以及不同比賽氣候與球場的特質。

另一位加盟的強力右投黎克，現年30歲，在 2016 年大聯盟選秀會第4輪被紐約洋基隊高順位指名，是球探眼中極具潛力的速球派投手。

黎克於2020年在洋基隊登上大聯盟，隨後轉戰費城費城人隊，並於2022年展現個人大聯盟生涯最亮眼的一年。

黎克於2022年球季效力於費城人隊，單季出賽多達47場，吃下 68又2/3局，送出69次三振，繳出3勝2敗、防禦率4.85的成績，並隨隊參與了世界大賽的高張力賽事。

他在該年展現了優異的吃局數能力與三振功力，是大聯盟牛棚中不可或缺的活棋。

除了美職資歷，黎克更具備日本職棒經驗。他在2025年球季效力於日本職棒阪神虎隊，對於亞洲打者的習性與比賽節奏已有相當程度的了解。

黎克在加入中信兄弟後，也將以先發投手身份出賽，他的球威與三振能力，預計會與陶樂的滾地球風格形成良好的互補，為教練團提供更多元的調度。

隨著陶樂與黎克的正式加盟，加上球團已完成續約的德保拉（José De Paula）、羅戈（Nivaldo Rodríguez） 與 勝騎士（Mario Sanchez），中信兄弟新球季的洋將先發輪值戰力已然成形，亦期待團隊5位洋投能夠以健康的身體，為中信兄弟拚出好成績！

針對今年季初洋將的補強，中信兄弟領隊劉志威表示：「期盼陶樂與黎克皆能在接下來的賽季中，展現大聯盟級的競技能力。陶樂的高滾地球率配合我們內野強悍的守備；黎克則是剛結束日職賽季，在適應上應無縫接軌，可望產生極佳的化學反應。再加上兩位都具備在大聯盟面對高壓環境的經驗，這將讓教練團在輪值配置上更具靈活性。」

