中職／中信兄弟5投手明年1月赴日！加入工藤公康訓練計畫
中信兄弟自今年11月休賽季展開以來，積極為選手規劃多元且具前瞻性的海外訓練計畫，內容涵蓋日職歐力士秋訓、日本沖繩冬季聯盟，以及12月出發美國的 Driveline 打擊訓練與 Florida Baseball ARMory 投球訓練。
球團今（25）日正式公布，預計於明年1月推派5位投手前往日本，加入日本職棒「傳奇名投」工藤公康的專項訓練計畫，期待選手能針對投球技術細節與身體運用進行強化，帶來突破性的成長。
此次合作，也將是球團繼今年球季初春訓後，再次與工藤教練攜手合作。中信兄弟於今年2月春訓期間，曾邀請工藤公康來台擔任客座投手教練。
工藤教練憑藉深厚的實戰經驗，結合目前於日本筑波大學攻讀的運動醫學專業，協助投手群修正投球機制、精進技術細節，並同步導入運動傷害預防觀念，深獲球員們一致好評。
在工藤教練的客座指導與專業建議下，結合選手們的積極投入，以及球隊教練團在訓練與調整策略上的密切配合，魏碩成與林暉盛於本賽季展現明顯成長與企圖心。
歷經傷勢復健的鄭浩均，也於下半季成功復出，不僅突破過往狀態，更展現十足壓制力，顯示科學化訓練與精準調整所帶來的成效。
球團也進一步宣布，明年 1 月將推派呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚以及游竣宥等 5 位投手，前往日本Agekke 運動科學訓練中心，接受工藤教練近距離的專項指導。
期望投手們能在開訓前，進一步優化投球機制與身體運用，同時建立更完整的傷害預防與傷後復健觀念，為新球季做好萬全準備。
