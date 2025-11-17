中職》備戰經典賽？林立：養傷優先

2025中華職棒總冠軍的樂天桃猿隊長林立，今（17）日受邀參加大專棒球聯賽的開幕記者會，為接下來要奮鬥的選手們進行勉勵。林立證實，有被徵詢是否要參加明年「WBC世界棒球經典賽」，但他坦言現階段休息、養傷優先。



林立身為去年世界棒球12強賽的成員之一，面對明年三月即將開打的「WBC世界棒球經典賽」，他坦言，有被徵詢意願，但他優先考量身體狀況，如果許可的話，當然是樂於繼續披上中華隊隊服。若真的不行，換人打也可以，國內仍有許多好手、有能力可以代表出賽。



林立近年飽受傷病，前後有三次腦震盪，林立自嘲說：「傷病現在就像是我的朋友一樣，不是每個人都有這種經驗，當然最好還是不要有。」他透露現在肩膀、腳踝都還有傷，所以現階段還是休息優先。



林立明年將獲得FA（自由球員，Free Agent）身分，對於要落腳何處？林立未透漏口風，只提樂天桃猿的確有和他洽談新約，未來仍以複數年合約為主要方向、但單年也不排斥，一切仍和經紀人、球隊溝通。



林立提到，今年一路打到總冠軍才結束，休賽季很短，沒什麼時間休息，現階段主要還是想先調養身體、多陪陪家人、小孩。目前沒有出國訓練的安排，打算到12月、1月過後再銜接自主訓練。