中職／兄弟下半季主題日 涼水祭打頭陣、攜手《鬼滅之刃》

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中信兄弟球團今日正式公布2026年下半季主場主題日活動。（圖／中信兄弟提供）





中信兄弟球團今日正式公布2026年下半季主場主題日活動與售票資訊！下半季中信兄弟將帶來更多元、更具話題性的主題活動。

包含球迷朋友們最期待的經典主題「涼水祭」打頭陣、攜手潮流品牌AAPE、首度與經典IP《飛天小女警》聯名的女孩日、極速感滿滿的賽車主題日，以及人氣吉祥物「Eddy Baby」牛仔歷險記。

而今年壓軸的終極企劃，中信兄弟將再度與日本超人氣動漫《鬼滅之刃》強強聯手，移師臺北大巨蛋展開《決戰無限城》！

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此外，中信兄弟也將於7月14日（二）至7月15日（三）將主場賽事移師「嘉義市立棒球場」，球迷朋友們千萬別錯過與兄弟們一同在嘉義創造暑假回憶的機會。

下半季一系列精采的主題活動將由7月4日至7月5日「涼水祭—Bro's Water Park」於臺中洲際棒球場揭開序幕。屆時「洲際海水浴場」將限時開張，現場規劃多種玩水設施，並邀請專業DJ帶來夏日音浪演出。

球團特別提醒，本活動購票時請留意乾溼區域，濕區為內野下層C-K區，乾區則為內野本後A-B區、內野上層以及外野全區，因內野本後共用出入口仍有水花噴濺之可能，敬請球迷朋友依個人需求選擇適合的觀賽位置。

緊接著登場的是7月25日至7月26日「AAPE X BROTHERS｜TAICHUNG BROS CITY」，洲際棒球場將化身為虛擬街頭城市，結合噴漆塗鴉、滑板等潮流街頭元素，讓球迷們沉浸在時尚之都中。

8月份首先由8月15日至8月16日「飛天小女警 x Brothers 女孩日｜守護你的星」接棒，今年女孩日特別與卡通頻道經典IP攜手，期待每位女孩都能在這段充滿勇氣與力量的旅程中找到專屬光芒。

隨後在8月29日至8月30日則迎來「賽車主題日｜Let‘s Race！洲際大獎賽」，球場將化身熱血賽道，邀請球迷與外野「三跑車」一同衝刺、挑戰極限。

9月份洲際主場的最終章，是由好侍食品冠名贊助的「Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」，於9月5日至9月6日超人氣IP「Eddy Baby」將化身帥氣牛仔，攜手好侍咖哩邀請象迷帶著小象前來展開全新冒險。

而今年下半季的壓軸終極企劃「中信兄弟 X 鬼滅之刃｜決戰無限城」，則將熱血沸騰的無限城戰場全面複製移師至臺北大巨蛋，共進行三場賽事，分別為9月18日（五）至9月20日（日），鬼殺隊全員集結並延續兄弟們在球場上絕境反擊的精神，大巨蛋場次的相關售票資訊將另行公告。

在售票資訊部分，2026下半季臺中洲際棒球場主場賽事門票將採取階段性優先購票。首波開放2026洲際季票會員於6月16日（二）12:30起優先購票，同日19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員購買。

第二波於6月17日（三）12:30起開放象悠遊卡會員優先購買，同日19:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。

最終於6月18日（四）12:30起在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及全台「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。線上購票網址為 https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_ 。

中信兄弟球團為保障優先購票權益，請球迷務必提前完成售票網會員申請並通過手機簡訊與電子郵件認證。購票時請勿同時以多個裝置登入同一帳號，並建議以「單場次單區域」進行結帳，避免多次跳出及重新整理頁面而遭系統登出。

線上預售使用「運動幣」之辦法請依照各通路規定辦理，詳細售票辦法、各票券使用方法、退換票辦法請參閱中信兄弟官網。中信兄弟球團保有解釋、變更及增列相關條文之權利，最新動態請鎖定 FB 官方粉絲專頁「兄弟 Fans Club」。

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