中職／兄弟下半季主題日 涼水祭打頭陣、攜手《鬼滅之刃》
中信兄弟球團今日正式公布2026年下半季主場主題日活動與售票資訊！下半季中信兄弟將帶來更多元、更具話題性的主題活動。
包含球迷朋友們最期待的經典主題「涼水祭」打頭陣、攜手潮流品牌AAPE、首度與經典IP《飛天小女警》聯名的女孩日、極速感滿滿的賽車主題日，以及人氣吉祥物「Eddy Baby」牛仔歷險記。
而今年壓軸的終極企劃，中信兄弟將再度與日本超人氣動漫《鬼滅之刃》強強聯手，移師臺北大巨蛋展開《決戰無限城》！
此外，中信兄弟也將於7月14日（二）至7月15日（三）將主場賽事移師「嘉義市立棒球場」，球迷朋友們千萬別錯過與兄弟們一同在嘉義創造暑假回憶的機會。
下半季一系列精采的主題活動將由7月4日至7月5日「涼水祭—Bro's Water Park」於臺中洲際棒球場揭開序幕。屆時「洲際海水浴場」將限時開張，現場規劃多種玩水設施，並邀請專業DJ帶來夏日音浪演出。
球團特別提醒，本活動購票時請留意乾溼區域，濕區為內野下層C-K區，乾區則為內野本後A-B區、內野上層以及外野全區，因內野本後共用出入口仍有水花噴濺之可能，敬請球迷朋友依個人需求選擇適合的觀賽位置。
緊接著登場的是7月25日至7月26日「AAPE X BROTHERS｜TAICHUNG BROS CITY」，洲際棒球場將化身為虛擬街頭城市，結合噴漆塗鴉、滑板等潮流街頭元素，讓球迷們沉浸在時尚之都中。
8月份首先由8月15日至8月16日「飛天小女警 x Brothers 女孩日｜守護你的星」接棒，今年女孩日特別與卡通頻道經典IP攜手，期待每位女孩都能在這段充滿勇氣與力量的旅程中找到專屬光芒。
隨後在8月29日至8月30日則迎來「賽車主題日｜Let‘s Race！洲際大獎賽」，球場將化身熱血賽道，邀請球迷與外野「三跑車」一同衝刺、挑戰極限。
9月份洲際主場的最終章，是由好侍食品冠名贊助的「Ya Haw! Eddy牛仔歷險記」，於9月5日至9月6日超人氣IP「Eddy Baby」將化身帥氣牛仔，攜手好侍咖哩邀請象迷帶著小象前來展開全新冒險。
而今年下半季的壓軸終極企劃「中信兄弟 X 鬼滅之刃｜決戰無限城」，則將熱血沸騰的無限城戰場全面複製移師至臺北大巨蛋，共進行三場賽事，分別為9月18日（五）至9月20日（日），鬼殺隊全員集結並延續兄弟們在球場上絕境反擊的精神，大巨蛋場次的相關售票資訊將另行公告。
在售票資訊部分，2026下半季臺中洲際棒球場主場賽事門票將採取階段性優先購票。首波開放2026洲際季票會員於6月16日（二）12:30起優先購票，同日19:00開放2026猛象會、艾樂粉會、親子象會會員購買。
第二波於6月17日（三）12:30起開放象悠遊卡會員優先購買，同日19:00開放中信兄弟聯名卡（邀約制）優先購票。
最終於6月18日（四）12:30起在「中信育樂售票網」、「CTBC SPORTS APP」及全台「7-11 ibon售票機台」全面開放購票。線上購票網址為 https://tix.ctbcsports.com/BROTHERS/UTK0101_ 。
中信兄弟球團為保障優先購票權益，請球迷務必提前完成售票網會員申請並通過手機簡訊與電子郵件認證。購票時請勿同時以多個裝置登入同一帳號，並建議以「單場次單區域」進行結帳，避免多次跳出及重新整理頁面而遭系統登出。
線上預售使用「運動幣」之辦法請依照各通路規定辦理，詳細售票辦法、各票券使用方法、退換票辦法請參閱中信兄弟官網。中信兄弟球團保有解釋、變更及增列相關條文之權利，最新動態請鎖定 FB 官方粉絲專頁「兄弟 Fans Club」。
更多東森新聞報導
世足／睽違4年要來了！墨西哥再戰南非 亮點一次看
台灣強投震撼彈！劉致榮傷病2年未登板 慘遭紅襪釋出
NBA／尼克1.2秒準絕殺馬刺 29分超狂逆轉率先聽牌
其他人也在看
台灣「火球男」劉致榮因傷勢所苦遭紅襪球團釋出！暫無返台計畫續拚美職
體育中心／綜合報導效力於美職波士頓紅襪體系的台灣投手劉致榮，日前遭球隊釋出結束長達6年多的合作關係，而他也在台灣時間12日凌晨，在個人社群用中英文寫下告別感言，除了感謝球團多年來的照顧，同時劉致榮也強調會繼續留在美國打拚，根據經紀公司表示，目前他暫無返台打中職的計畫。
張書偉涉閃兵出庭！被追問「地中海貧血」全程沉默
即時中心／林韋慈、許雯絜報導男團Energy成員張書偉涉嫌閃兵一案，遭新北地檢署起訴並建請量處2年8月徒刑。新北地方法院今（12）日上午開庭審理，傳喚張書偉出庭應訊。張書偉上午約9時許，在律師陪同下抵達，面對守候媒體詢問時未發表回應，隨後快步進入法院。
13年青春換12萬！呂文婉遭逼二選一離職 揭職場辛酸內幕
呂文婉表示，不論是感情、友情或工作夥伴關係，開始其實不難，真正困難的是如何好好結束。一個人的修養與格局，往往不是展現在相處愉快的時候，而是在離開的那一刻，是否還能保留彼此最後的體面與尊重。她回憶，談話性節目剛開始盛行時，自己仍在雜誌社擔任記者，因工作關係...
畢業生怒噓！AI真的會搶走工作？微軟總裁Brad Smith：焦慮有道理，點名5大關鍵軟實力，未來工作不只是寫程式
當人工智慧（AI）成為全球科技產業最熱門的關鍵字時，美國大學校園卻出現另一種聲音。微軟（Microsoft）副董事長暨總裁Brad Smith近日發表題為《AI、工作與下一代》（AI, Jobs, and the Next Generation）的長文，直言今年美國多所大學畢業典禮上，只要演講者提及AI，現場便可能出現噓聲與反彈聲浪。他認為，這對科技產業而言......
飛兩小時就到！暑假帶孩子衝香港雙樂園～迪士尼皮克斯夏日派對、海洋公園三麗鷗主題+大熊貓慶生活動！限定版放電全攻略必收
帶孩子出國玩，不想飛太遠嗎？航程僅需兩小時的香港，是暑期親子旅行的推薦首選。今年夏天，香港兩大主題樂園相繼推出期間限定活動：因應《玩具總動員5》即將上映的熱潮，香港迪士尼特別以「皮克斯夏日狂歡趴」為主軸，帶領孩子走進《玩具總動員》的奇幻世界；同時《冰雪奇緣》人氣角色雪寶也將驚喜現身魔雪奇緣世界，為暑假迪士尼之旅增添一點冰雪魔法。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
最髒不是馬桶！前五星級飯店員工揭「這1物不敢使用」 網爆共鳴：該廢除
不少人出遊過夜都會選擇入住飯店，最怕遇上衛生問題，若住進骯髒的房間，恐怕會毀掉整趟旅程的好心情。有些飯店雖然看似乾淨，但其實房內隱藏了很多細菌。一名前五星級飯店的員工在網路上分享，直言不會使用的床上的抱枕，引起其他網友熱議。
高配息越領越窮？富達專家示警：高殖利率背後藏4大風險
在高股息ETF、高收益債券及備兌買權策略熱潮帶動下，市場近年掀起一波追逐高配息商品風潮。面對通膨壓力、利率走向與經濟成長前景仍充滿不確定性，不少投資人將高殖利率視為資金避風港。然而，富達國際提醒，高股息或高殖利率不等於高報酬，若只追求表面收益率，反而可能掉入「收益陷阱」。從信用品質惡化、過度槓桿、資本侵蝕到犧牲未來上漲空間，高殖利率背後其實隱藏四大風險，甚至可能出現「領了股息卻賠掉本金」的情況。
爆鄭麗文完全踩到美國紅線！趙曉慧：國民黨遭毀滅性重擊
國民黨主席鄭麗文率團於美國訪問，傳出美國國安會在未告知原因的情況下，臨時取消會面，但國民黨駁斥，稱這是特定媒體故意詆毀。作家趙曉慧11日分析，鄭在當地發表的言論，完全踩到美國紅線，且會被美方官員認定是在挑釁；她也說，美方此舉對國民黨而言，將是毀滅性的重擊。
MLB》大谷翔平開轟後出現左膝發炎遭換下 總教練Roberts樂觀看待：「明天出賽的機率很高」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（12日）在對戰匹茲堡海盜的比賽中雖然轟出本季第13支全壘打，卻在比賽後段因身體不適提前退場。賽後道奇球團宣布，大谷退場原因為「左膝發炎」。對此，總教練Roberts也說明最新狀況，表示目前仍不清楚具體傷勢原因，但認為大谷明天出賽的可能性相當高。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
台股早盤飆漲逾1600點 台積電漲75元
美股11日勁揚收紅，台積電ADR漲逾3%，台指期夜盤大漲1163點、漲幅2.69%。台北股市今天（12日）飆漲1649.42點，最高來到44798點，站回5日線、10日線、月線等關卡。台積電最多上漲75元。
台股開盤》川普TACO加持 大盤重回月線飆1144點 AI權值大復活 下周變數曝
[Newtalk新聞] 台股今天(12日)報復反彈逾1144點，最高來到44798點，上櫃、電子與金融類股全揚升！重要電子權值股F4，約9點15分前，台積電漲50元、來到2300元。鴻海漲6.5元、來到265元。台達電漲50元、來到2210元。廣達漲8元、 來到378元。聯發科漲135元、來到4220元！ 分析師楊惠宇表示，今日觀盤重點被動元件漲高不追，但若題材性來看2483百容則是剛起漲！記憶體很多都打到月線，能生產記憶體的為重點南亞科、華邦電、群聯！ 楊惠宇表示，台積電電子盤漲40元、收2300元，台股本週努力在月線撐住，今日受到川普加持，將重回月線，下週仍有聯準會及外資大魔頭結算，還是會震盪，但最起碼將下跌空間縮短！費半前天已經跌破月線，但台股昨天仍守在月線附近！ ※Newtalk提醒您：#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。查看原文更多Newtalk新聞報導台股開盤》電子權值走跌 大盤力守44000點 分析師：43000點上下測短撐感性稱台灣一直像家一樣! 黃仁勳點名5大核心台廠 VeraRubin架構全面投產
香蕉價格雪崩「一根只剩2元」！專家曝1動作保鮮：多放1個月
近來香蕉價格大跳水，一公斤只要18元，等於一根價錢只要個位數，不少蕉農直嘆「採收即賠錢」，不少精打細算的婆家或小資族則紛紛搶購。但香蕉買回家該如何保存？農糧署表示，常溫香蕉可以保存5天左右，若想延長保存時間，可以把香蕉放冷凍。
Q3薪情3》股市太香！逾4成上班族有獲利 34%認了曾想辭職專職投資
台股今年以來頻創高點，也讓投資熱潮持續升溫。根據yes123求職網調查，高達八成五的上班族曾投資上市櫃股票，其中41.2%自認投資獲利。值得注意的是，33.6%的股民透露，自己曾萌生辭掉工作、專心當股市投資人的念頭。
MLB》大谷翔平開轟後左膝發炎退場 道奇8比6擊敗海盜
洛杉磯道奇大谷翔平今天客場出戰匹茲堡海盜，轟出本季第13支全壘打後，因左膝發炎提前退場。不過道奇火力依舊穩定發揮，最終以8比6擊敗海盜，在三連戰中拿下2勝1敗。
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
蔣萬安籲藍白否決29監委名單 先凍結監院再修憲廢除
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統府昨（11）日公布29位監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今早表示，他建議國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否...
國建股東會》房市迎曙光？董座張清櫆喊話：最黑暗的時刻應該已經過去
國泰建設（2501）今（11）日召開股東會，董事長張清櫆談及房市景氣時表示，過去兩年在信用管制影響下，市場就像走進隧道般低迷，但近期已逐漸看到回溫跡象，「最黑暗的時刻應該已經過去」。他指出，第二季開始來客量已有回升，自住買盤也慢慢回流，下半年房市表現有機會優於上半年。