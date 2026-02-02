中職》兄弟靜中求變 吶喊「奪回總冠軍」

中信兄弟去年在台灣大賽失利，2日屏東園區開訓喊出「奪回總冠軍」，休賽季被球迷形容很安靜，領隊劉志威表示因為球隊正在安靜地學習，今年教練團延攬許多外籍教練，包括有日職資歷的後藤駿太、西田明央，期盼擦出新火花。

今年兄弟網羅有日職資歷的西田明央、後藤駿太擔任打擊教練，預計還有投手教練加入，春訓也找來日韓職退役球星李大浩、日本鴻江系統教練團、工藤公康客座，也將迎來大都會體系的客座捕手教練，休賽季兄弟送許多選手到國外學習，目前捕手高宇杰、教練王峻杰仍在歐力士春訓。

劉志威表示希望選手改變思維，擁有更多自己的想法，學習就是休賽季最重要的功課，相較於其他球隊休賽季動作頻頻，中信兄弟本次安靜許多，劉志威說，「因為我們要學習，所以需要安靜的環境，請大家體諒。」過去10年兄弟不斷取得總冠軍門票，保持競爭力就是決勝負的關鍵，「過程中我們不怕面對失敗、而是怕自滿停滯不前，這個改變希望全體帶著這樣的心情面對新賽季，奪回總冠軍。」

開訓典禮上一軍教練團一字排開，平野惠一站在中心，身旁是近200公分的艾迪頓、王建民兩座高牆，平野惠一偷墊腳及假裝生氣要求兩人半蹲引發全場爆笑，受訪時澄清，「不是我太矮，是他們太高了。」

去年王威晨首次以隊長身分輸掉台灣大賽，今年續任第6年，盼帶領選手復仇奪回榮耀，他坦承去年的失敗很不甘心，不過這段路沒有捷徑，之後會盡力把細節做好，「恭喜他們去年冠軍，今年一定換我們。」本季在許多外籍教練的帶領下，王威晨認為一定會擦出新的火花。