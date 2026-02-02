中職》兄弟靜中求變 吶喊「奪回總冠軍」
中信兄弟去年在台灣大賽失利，2日屏東園區開訓喊出「奪回總冠軍」，休賽季被球迷形容很安靜，領隊劉志威表示因為球隊正在安靜地學習，今年教練團延攬許多外籍教練，包括有日職資歷的後藤駿太、西田明央，期盼擦出新火花。
今年兄弟網羅有日職資歷的西田明央、後藤駿太擔任打擊教練，預計還有投手教練加入，春訓也找來日韓職退役球星李大浩、日本鴻江系統教練團、工藤公康客座，也將迎來大都會體系的客座捕手教練，休賽季兄弟送許多選手到國外學習，目前捕手高宇杰、教練王峻杰仍在歐力士春訓。
劉志威表示希望選手改變思維，擁有更多自己的想法，學習就是休賽季最重要的功課，相較於其他球隊休賽季動作頻頻，中信兄弟本次安靜許多，劉志威說，「因為我們要學習，所以需要安靜的環境，請大家體諒。」過去10年兄弟不斷取得總冠軍門票，保持競爭力就是決勝負的關鍵，「過程中我們不怕面對失敗、而是怕自滿停滯不前，這個改變希望全體帶著這樣的心情面對新賽季，奪回總冠軍。」
開訓典禮上一軍教練團一字排開，平野惠一站在中心，身旁是近200公分的艾迪頓、王建民兩座高牆，平野惠一偷墊腳及假裝生氣要求兩人半蹲引發全場爆笑，受訪時澄清，「不是我太矮，是他們太高了。」
去年王威晨首次以隊長身分輸掉台灣大賽，今年續任第6年，盼帶領選手復仇奪回榮耀，他坦承去年的失敗很不甘心，不過這段路沒有捷徑，之後會盡力把細節做好，「恭喜他們去年冠軍，今年一定換我們。」本季在許多外籍教練的帶領下，王威晨認為一定會擦出新的火花。
其他人也在看
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
日職》徐若熙首進牛棚練投45球 監督小久保裕紀高度評價：動作很漂亮，整體平衡感很好
味全龍徐若熙去年季末以旅外自由球員加盟日本職棒軟銀鷹，今天（2日）首度進到牛棚練投，監督小久保裕紀給予高度評價，讚賞投球動作很漂亮，整體平衡感很好，看得出來有在下功夫。
道奇「自由人」Freeman目標打到40歲 直言：大聯盟打滿20年很帥
洛杉磯道奇一壘手「自由人」Freddie Freeman今（1）日出席在主場舉辦的球迷感謝活動「道奇嘉年華（DodgerFest）」，並在活動中透露，自己希望以打到40歲為目標，直言若能在大聯盟打滿20個賽季，「會是一件很帥的事」。
中職》中信兄弟大巨蛋場次縮水 領隊劉志威：「今年比較艱難」
中華職棒中信兄弟今天（2日）於屏東中國信託公益園區舉行春訓開訓儀式，領隊劉志威也在活動中發表對新球季的期許與展望。不過，談到臺北大巨蛋的場次安排時，劉志威坦言面臨不小挑戰，由於大巨蛋相關活動較多，本季可使用的假日場次減少，讓安排上變得「比較艱難」。
大聯盟「最貴強打」參戰！索托點頭扛經典賽隊長 多明尼加組六星夢幻打線
體育中心／黃崇超報導2026世界棒球經典賽將在3月初登場，D組分在美國邁阿密賽區的多明尼加今天（2日）宣布迎來大都會強打索托（Juan Soto），他將扛起隊長角色參戰經典賽，繼美國任命洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）當隊長後，本屆再添「史上最貴」大咖隊長，讓多明尼加陣中大聯盟級打者能組成六星夢幻打線，戰力大升級。
WBC》波多黎各揚言退出經典賽！抗議保險公司擋下多位主力球員
中美洲勁旅波多黎各放話退出今年的世界棒球經典賽，主要原因是徵召不順，在大聯盟的多位球星被保險公司拒保。波多黎各棒協不滿保險公司的刁難，嚴重衝擊他們的隊伍戰力，也讓充滿期待的自家球迷失望，認真考慮以退賽做為抗議。
日職/徐若熙首度牛棚練投47球！軟銀監督在旁緊盯
「龍之子」徐若熙轉戰日職軟銀鷹進行春訓今首度牛棚練投了47球，總教練小久保裕紀和球團首席棒球官（CBO）城島健司等高層在旁仔細觀看，成為春訓一大焦點。
棒球》曹錦輝為何不出賽？福州海俠回應了
44歲的前旅美球星曹錦輝轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊後，因一直未出賽而受到注目，如今所屬球團回應，他因腳部有點拉傷，所以大多時間都以賽前餵球和指導年輕投手為主。福州海俠在1月10日宣布曹錦輝加盟，原本預計1月13日先發出賽，但後續宣布他仍在調整狀態，因此初登板時間往後延宕。
經典賽不見大谷投球 日媒直言WBC困境：仍無法決定世界第一
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平於日本時間2月1日現身「Dodgerfest」球迷感謝祭，現場氣氛熱烈。總教練羅伯斯（DaveRoberts）...
道奇投手戰力「超豪華」仍有隱憂？美媒示警：山本由伸成關鍵變數
洛杉磯道奇新球季先發輪值備受期待，但美媒《紐約郵報》對投手群的健康與調整節奏仍持審慎態度。美媒指出，賽揚左投「蝸牛」Blake Snell將慢慢「調整」迎接開季，而王牌投手山本由伸則被點名是道奇新球季「最大的課題」。
NBA》LeBron入選明星賽替補 連22年紀錄沒斷
NBA今天公布今年明星賽東西區替補陣容，洛杉磯湖人球星LeBron James也名列其中，雖然連21年明星賽先發紀錄終止，但還是延續連22年入選明星賽的紀錄。
WBC》最快下週決定是否退賽 波國棒球總會高層不滿「乾脆美、日打3戰2勝」
本週世界棒球經典賽（WBC）波多黎各當家球星、隊長Francisco Lindor因保險原因宣布退賽，甚至陣中多名球星都傳出未能獲得保險，導致戰力大打折扣，波國棒球總會主席奎里斯（Jose Quiles）更拋出震撼彈揚言退賽，他在接受當地媒體《El Vocero de Puerto Rico》訪問時更直接不演了！他不滿地表示，記者加布里埃爾・基雷斯（Gabriel Quiles）訪問時直言：「如果美國想要金牌，那乾脆和日本打3戰2勝系列賽就好，別再浪費我們的時間」。
談古林、孫易磊參戰WBC 新庄剛志全力支持：讓世界都看見
體育中心／綜合報導根據《日刊體育》報導，北海道日本火腿鬥士監督「Big Boss」新庄剛志今天（1/31）受訪，全力支持陣中選手參加WBC（世界棒球經典賽），要讓世界都看見。
WBC》韓國再添助力 3A連2年25轟Whitcomb可能加入
本屆世界棒球經典賽韓國據傳將有3名韓裔的大聯盟球員加入，除了先前已經宣布的聖路易紅雀後援投手Riley O'Brien，以及原本就被認為很有可能加入的底特律老虎外野手Jahmai Jones之外，據傳休士頓太空人內野手Shay Whitcomb也將在30人名單中。
WBC/多明尼加超狂球星來了 索托確定參戰！
經典賽下個月開打，多明尼加國家隊再添一位超級巨星助陣，現效力於紐約大都會的外野手索托（Juan Soto）正式確認參賽，將再度披上多明尼加戰袍。
中職／樂天金鷲、桃猿春訓交流！2傳奇名將重磅來台
中職／樂天金鷲、桃猿春訓交流！2傳奇名將重磅來台
日職》春訓第1天就投到起水泡 九里亞蓮牛棚350球
日本職棒2月1日12支球團同步展開春訓競爭，歐力士34歲投手九里亞蓮已經完全準備好，日本媒體《日刊SPORTS》報導，九里亞蓮在春訓首日牛棚練投350球，整整投了1個半小時。
鳳還巢！生涯325轟重砲回鍋紅人 Suárez簽下一年短約
據《ESPN》報導指出，重砲手Eugenio Suárez與辛辛那提紅人達成一年總值 1500萬美元的合約，這也讓Suárez重返老東家。
大谷翔平準備以指定打擊迎戰WBC 是否投球語帶保留
（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）棒球明星大谷翔平將代表日本出戰經典賽（WBC）並與台灣隊交手。他今天表示，以指定打擊（DH）出賽沒有問題，「不確定是否會上場投球」；但總教練羅伯茲說，大谷不會在經典賽投球。
道奇不放行！佐佐木朗希放下WBC參賽執念 點出新球季關鍵課題
洛杉磯道奇投手「令和怪物」佐佐木朗希今（1）日出席球迷感謝活動「道奇嘉年華（DodgerFest）」，久違來到球迷面前，佐佐木也透露新球季備戰狀態順利，將全力投入春訓，爭取先發輪值位置。