中職》再拚最後一季 「台灣轟炸機」陳鏞基宣布引退倒數、挑戰140轟

統一獅隊42歲「台灣轟炸機」陳鏞基今（16）日召開記者會，正式宣布將在今年球季結束後引退，為長達22年的職業棒球生涯畫下句點。他透露，其實3年前就想引退，但當時成績不理想，若就此退役會不甘心，於是選擇再拚幾年證明自己，如今能健康站在球場、仍具競爭力，他認為這正是最適合告別的時刻。

宣布今年是最後一個球季 選擇最佳時機退場

記者會一開場，陳鏞基幽默表示「原本要宣布再次旅外」，隨後語氣轉為感性，證實「今年就是我最後一個球季」。陳鏞基透露其實早有引退念頭，尤其2021年是人生與球涯的低潮期，當時接近40歲而且成績不理想，若就此退役會感到不甘心。

陳鏞基選擇繼續在球場上打滾、證明自己，如今能健康站在球場上且仍具競爭力，正是最適合告別的時刻。身為統一獅隊史全壘打王，目前已累積136轟，他也立下目標，希望再敲更多全壘打，朝140轟里程碑邁進。

至於引退消息，僅提前告知家人與少數好友，並感謝家人的全力支持。對於引退儀式，他期盼能在亞太國際棒球訓練中心舉行，希望成為該球場首位引退的選手，也為自己的棒球人生留下獨特的終章。

旅美回台成中職狀元 史上第8位「千安百轟百盜」

回顧陳鏞基2004年展開旅美生涯，7年來陸續效力水手、運動家、海盜隊，在短期1A第一年就奪下盜壘王頭銜，最高層級3A。2010年底在中職選秀會上，以狀元身分加入統一獅隊，在中職賽場展現極高的打擊穩定度。過去15個中職賽季，陳鏞基替統一獅打下3座總冠軍，個人成績也相當精采，截至2025年球季結束，中職生涯累積出賽1324場，敲出1324支安打、136發全壘打，成為中職史上第8位「千安百轟百盜」。

多次披上國家隊戰袍

陳鏞基多次披上國家隊戰袍，無論是雅典奧運、經典賽還是世界盃，都能看到他的身影。在2006年杜哈亞運，幫助中華隊拿下亞運正式賽第1面金，更成為同年第一屆WBC世界棒球經典賽的英雄，擊出「滿貫全壘打」為中華隊定下勝基，也獲得「台灣轟炸機」的封號。而陳鏞基也在記者會上談到生涯最難忘的時刻，就是2006年杜哈亞運奪金，坦言那是自己披上中華隊戰袍表現得最好的一次。

昔與胡金龍組「金鏞連線」 成最強二游組合

中華職棒近年陸續有球星引退，繼去年獅隊胡金龍、味全龍隊林智勝後，今年輪到陳鏞基將跟球迷告別。陳也透露幾天前才告知胡金龍引退消息，除了祝福，對方也笑問「我跟智勝離開，你是不是很無聊？」回顧兩人過去組成「金鏞連線」，長期為中華隊鞏固國際賽的二壘、游擊防區，尤其2006年在杜哈亞運，成為當時台灣最強的二游組合。

繼續堆高隊史全壘打王紀錄

面對生涯最後一個球季，陳鏞基坦言就像「畢業典禮」，比起感傷，希望帶給球迷更多感動，也要繼續堆高隊史全壘打王的紀錄，希望能達成140轟的里程碑。