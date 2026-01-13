中職／前樂天左投王牌來了！魔神樂改名「魔神龍」加盟味全

世界棒球經典賽即將在3月份開打，各個國家隊已著手於招募球員，其中在加拿大國家隊方面，一共有2名球員在退役後宣告復出，分別是派克斯頓（James Paxton）及奧蒙特（Phillippe Aumont），而奧蒙特更是在多次宣告退役後，再次站上投手丘。加拿大國家隊目前的投手陣容，包含索羅卡（Michael Soroka）、泰隆（Jameson Taillon）、昆崔爾（Cal Quantrill）等在大聯盟穩定出賽的投手，以及去年在韓職累積173局投球的左投艾倫（Logan Allen），值得一提的是，曾在2024年底宣告退役的派克斯頓，以及數次退休的奧蒙特，也都在名單當中。 在 Instagram 查看這則貼文 Phillippe R. Aumont（@phillippeaumont）分享的貼文 奧蒙特於2012年至2015年之間為費城費城人效力，並在2016年6月宣告退役，但過了一年，他卻宣布在加拿大棒球聯賽復出，隔年1月甚至回到美職體系和底特律老虎簽約，可惜在接下來的棒球路上，他卻沒能重新站上大聯盟的舞台，2020年受到新冠肺炎疫情影響，他於廣播節目上再次宣告退役，並改行當農夫。到

麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1