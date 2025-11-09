中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的

[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導

中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久保健二直到7日才接獲球團通知，而今日在亞洲職棒交流賽後與全隊談話道別時，也一度哽咽落淚，事前甚至多數球員並不知情，對此，球團領隊牧野幸輝表示做出教練異動的主要原因為「雙方簽約的時間與內容有變動」，但是球迷則是不買單，憤怒表示「啊是不會續約喔」、「前兩天才通知，有夠羞辱的」。

古久保健二奪下本季中華職棒年度最佳總教練，卻在今日卸任樂天桃猿一軍總教練職務。（圖／取自CPBL臉書）

古久保健二2022年成為樂天首席教練，2023年則是接任總教練，為生涯首度擔任總教練，執教2個賽季都為全年度第3名，並在今年球季上演「下剋上」，率領樂天勇奪台灣大賽冠軍，也為球隊易主樂天後首座冠軍。

在本次的亞洲職棒交流賽當中，樂天桃猿更是連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，豪取2連勝，但根據了解，賽後全隊集合時，球團宣布古久保健二卸任一軍總教練職務，雖然賽前休息室已經準備好獻給古久保健二的花束，但事前多數球員並不知情，而古久保健二也告訴球員們「很遺憾不能繼續帶你們。」並在談話時一度哽咽落淚，首席教練曾豪駒也紅了眼眶。

對此，樂天球團領隊牧野幸輝表示：「球團對他很感謝，會做出教練異動主要原因是根據雙方簽約的時間與內容有變動。因為雙方合約內容關係，球隊會針對新的方向評估與思考。」並表示接下來的總教練人選「有很多人選在評估」。

但許多球迷不買單這個理由，紛紛憤怒表示「前兩天才通知，有夠羞辱的」、「想不到日本人這麼摳門，什麼錢都要省」、「特別買一支球隊來虐待」、「啊是不會續約喔」、「合約到期要加東西，球團不爽不談了直接換」、「用合約當理由超扯的」、「合約到了可以續約啊」、「應該是本來就約到了打算換人 沒想到奪冠」、「從挑戰在一路殺上來拿到冠軍，真的太不尊重球迷了，連緩一下都不肯」。

