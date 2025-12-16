中職／台鋼留住魔鷹「做伙拚」！ 合約總值69.5萬美元含安家津貼

中職台鋼雄鷹2026年即將展開隊史第3年一軍賽季，除了簽下自由球員黃子鵬，洋將布局同步啟動，今（16）日先由「大哥」魔鷹打頭陣，球團宣布與魔鷹完成續約，包含激勵獎金以及安家津貼等，2026球季合約總值69.5萬美元。

魔鷹自2024年入團，是台鋼雄鷹隊史首名、也是目前唯一洋砲，在雄鷹元年猛轟30發全壘打，絢爛全壘打秀吸引球迷目光，2025球季再以25轟蟬聯全壘打王，為打線注入猛烈砲火。

在台灣擁有高人氣，魔鷹也常提及球迷暖心支持，對於2026年續披台鋼雄鷹戰袍，他說，「很開心能在2026年回到球隊，要感謝台鋼雄鷹、感謝所有球迷，也感謝高雄市，一直以來給我的支持，非常期待能和教練團、隊友一起努力，拿下2026年總冠軍。」

而談到「老虎」黃子鵬加盟，魔鷹表示：「很興奮能和新隊友老虎一起並肩作戰，非常期待和大家一起衝擊總冠軍。」生涯與黃子鵬對戰，魔鷹15打數5安打，包含兩發全壘打，明年球季即將成為隊友，期待魔鷹繼續以強大火力給予分數支援。

台鋼雄鷹同時也宣布2026年度口號「做伙拚」，經過兩年一軍戰場磨練以及4次選秀補強，匯聚球迷朋友、高雄市民強勁拋瓦，球隊將團結一心做伙來捙拚。

責任編輯／洪季謙

