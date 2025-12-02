中職／台鋼雄鷹再補強！周正雄、曾翊誠、高孝儀加入教練團

台鋼雄鷹高雄澄清湖主場。（圖／台鋼雄鷹提供）





台鋼雄鷹確定在明年春訓邀請平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘，之後兩波選手補強，包含自由球員黃子鵬，以及賴智垣、劉時豪加盟。

球團今（2）天則是宣布3名教練加入，分別為內野教練周正雄（背號75）、投手教練曾翊誠（背號78）、外野教練高孝儀（背號99）

周正雄曾在新北市成棒隊擔任總教練10年，擁有豐富執教經驗；曾翊誠曾是中職一軍投手教練、一軍牛棚教練、二軍投手教練，近年到基層任教，成為東石高中青棒隊總教練。

高孝儀2022年選手退役之後，2023年起擔任教練，曾是中職一軍助理跑壘教練、二軍外野兼助理打擊教練，3名教練明年將攜手加入台鋼雄鷹教練團。而一二軍完整教練團配置將待整體規畫確認後公布。

