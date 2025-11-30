中職／台鋼雄鷹再補強！確定簽下賴智垣、劉時豪

劉時豪新賽季加入台鋼雄鷹。（資料圖／味全龍提供）





中職台鋼雄鷹持續補強戰力，備戰2026球季，11月21日驚喜宣布與FA自由球員黃子鵬完成簽約，28日在各隊提交60人契約保留名單之後，台鋼雄鷹今（30）天再與投手賴智垣、捕手劉時豪達成加盟共識。

投手賴智垣生涯120場出賽都是後援，其中2022年單季40場出賽，拿下17次中繼成功，防禦率僅1.35，是生涯最佳成績。

捕手劉時豪2015年生涯首轟就是在澄清湖球場，超過10年中職生涯，出賽數累積破500場，全新球季將成為台鋼雄鷹年輕捕手群老大哥，分享多年征戰經驗。

賴智垣、劉時豪過去在Lamigo桃猿、樂天桃猿曾是隊友，賴智垣生涯初登板就是與劉時豪搭配，對戰首打席送出奪三振，之後各自加盟不同球隊，如今再續隊友緣分，賴智垣26號、劉時豪60號，2026年將披台鋼雄鷹戰袍「做伙拚」！

