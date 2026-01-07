中職／台鋼雄鷹新賽季教練團出爐！洪一中領軍「林振賢升首席」

台鋼雄鷹一軍總教練洪一中。（圖／台鋼雄鷹提供）





台鋼雄鷹隊史第3年一軍賽季，持續由洪一中總教練領軍，教練團則有異動。原二軍總教練林振賢轉任一軍首席教練，郭建霖接任二軍總教練。

在春訓期間，另邀請東北樂天金鷲前一軍監督、埼玉西武獅前首席教練平石洋介，以及中華職棒4屆全壘打王林仲秋擔任客座教練，平石洋介主要指導守備與跑壘，林仲秋主要指導打擊。

台鋼雄鷹2026球季教練團陣容底定，一軍部分，總教練洪一中，首席教練林振賢，守備跑壘統籌教練鄧蒔陽，打擊教練路易士、鄭乃文，投手教練蕭任汶，牛棚教練曾翊誠。

廣告 廣告

外野守備兼跑壘教練黃甘霖，捕手教練凃壯勳，作戰資訊整合教練鄭漢禮，體能總監里隆文，體能教練吳承翰。原牛棚教練葉詠捷轉任球探。

二軍部分，總教練郭建霖，打擊教練蔡昱詳，投手教練沈柏蒼，牛棚教練高建三，守備跑壘統籌教練周正雄，內野守備教練邱俊文。

外野守備兼跑壘教練鍾承祐，捕手教練吳明鴻，同時兼任選手，體能教練林大展，基地育成部門投手教練横田久則，基地育成部門體能兼野手教練高孝儀。

選手有4人背號異動，投手林建宏由60號改為32號、王躍霖由95號改為41號，捕手陳世嘉由78號改為13號，外野手葉保弟由73號改為45號。

而未在60人保護名單之內9人，除先前公布張喜凱、曾品洋、楊達翔、孫易伸、巴奇達魯 妮卡兒5人不續約，另外陳重光續留、洪瑋漢轉任球探，陳暐皓、郭俞延離隊。

台鋼雄鷹新賽季教練團。（圖／台鋼雄鷹提供）

2026WBC世界棒球經典賽看東森

更多東森新聞報導

曲棍球前國手 對國中生連揮5重拳...冠軍取消還遭禁賽

獨家／諷刺！ 黃姓球員曾披冰球國家戰袍 退役後捲「暴力爭議」

前國手毆打國中生致腦震盪！事後遭告稱：我也受到懲罰

