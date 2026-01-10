中職》台鋼雄鷹春訓展開 洪一中喊目標總冠軍

台鋼雄鷹春訓在皇鷹學院正式展開，總教練洪一中喊出，「年度目標當然只有總冠軍一個」，並期許黃子鵬與王維中能在先發輪替中發揮投手戰力。新任隊長吳念庭喊出：「先有季後賽，再有總冠軍。」

台鋼雄鷹率先展開今年的春訓，今（10）日在台鋼科大建設的「皇鷹學院」正式展開。總教練洪一中在談到年度目標時毫不猶豫地指出，「年度目標當然只有總冠軍一個」，球隊去年距離季後賽僅差一步，今年必須全力以赴，力拚最高榮耀。

洪一中也特別提到兩位新加入的投手黃子鵬與王維中，能力都非常出色，球隊原本就計畫讓他們在先發輪替中發揮作用，藉此提升投手戰力，為球隊衝擊季後賽甚至總冠軍奠定基礎。

新任隊長吳念庭展現務實態度表示：「先有季後賽，再有總冠軍。」他希望球隊能循序漸進，先確保進入季後賽，再進一步挑戰總冠軍。他也將個人目標放在「安打王」，希望今年能健康出賽，累積更多安打數，彌補去年因休息場次過多而落後的遺憾。

至於隊長的角色，吳念庭坦言，接下隊長任務確實帶來壓力。他說，過去只要顧好自己，今年開始必須兼顧球隊與隊友的狀況。雖然是第一次擔任隊長，但他希望能透過場下分享經驗，帶動休息室的氣氛，讓大家更有凝聚力。他笑言自己「比較務實」，但也相信只要一步一步完成目標，球隊就能在新賽季中展現最佳表現。

王柏融與吳念庭交接隊長背帶。（圖／記者顧雲鴻攝）

雄鷹的全新戰力黃子鵬則以嶄新的心情迎接新球季，他說：「新的一年、新的球季、新的球隊，為台鋼雄鷹而戰。」談到新賽季的目標，他表示目前就是完成一個好的春訓，讓自己能夠融入球隊，並在新賽季中穩定地成為先發輪值的一員。

中職新賽季即將在4月份開打，各隊也陸續展開各自的春訓。領隊劉東洋也對於新賽季向球迷們喊話，希望球團投入的熱情，也能轉換成球迷的激情，並且一路延續到十月，讓支持的力量成為球隊衝擊總冠軍最好的後盾。