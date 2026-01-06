中職》台鋼雄鷹續約雙洋投 春訓周末啟航

台鋼雄鷹將於1月10日展開2026年球季春訓，球團在開訓前宣布與兩大洋投「左右護法」後勁（Bradin Hagens）、艾速特（Eric Stout）續約，兩人新合約總值含激勵獎金各約60萬美元，兩人去（2025）年合力貢獻超過20勝、近300局投球，堪稱雄鷹中流砥柱。

雄鷹元老後勁 跨季22連勝

作為雄鷹元老的後勁，首季繳出7勝0敗的完美戰績。去年他再度展現王牌身手，單季25場先發、投出152.1局為全隊之最，防禦率1.89、13勝皆排名中職第二，更在去年8月16日締造跨季22連勝的中職新紀錄。

廣告 廣告

對於即將於周五正式加盟的黃子鵬，曾經與他同隊的後勁開心說：「很興奮能再次和老虎成為隊友，他是一位有天賦、充滿鬥志的投手，更是一位出色的朋友。」

台鋼雄鷹洋投後勁（Bradin Hagens）。（圖／台鋼雄鷹提供）

繳出代表作 艾速特拚新賽季

艾速特去年加入雄鷹，繳出生涯代表作，登板25場主投141.1局，繳出11勝、124次三振與2.23防禦率，所有數據皆為個人中職最佳，最後10場比賽拿下7勝。

對於新賽季的展望，艾速特表示：「今年努力讓自己情緒更穩定，隨著比賽進行，我在這方面進步不少，不會因為失分而懊惱，也不會過度興奮。」

台鋼雄鷹洋投艾速特（Eric Stout）。（圖／台鋼雄鷹提供）

雄鷹在完成「左右護法」兩大洋投、王維中與黃子鵬的簽約後，球隊在新球季延續強大投手戰力，以魔鷹（Steven Moya）為首的打擊陣容也令外界十分期待。台鋼雄鷹春訓即將於1月10號正式開訓。