中職／台鋼雄鷹補強「厚實投捕戰力」 賴智垣、劉時豪加盟

【劉峻誠／台北報導】中信兄弟公布新球季60人契約保留名單，共12人未入列，其中包含2022年第二指名的投手徐基麟，成為名單中最受關注的名字。球團也對外說明，徐基麟因個人財務與生活紀律問題影響球隊，決定將他放在名單外，以示警惕。兄弟本次共有林展樟、彭識穎、楊志龍、朱宏樺、徐基麟、黃弘毅、吳哲源、胡孟智、黃鈞聲、馬鋼、蘇緯達與林書逸 12 名球員不在保留名單內。球團表示，名單外球員「一定會有人再簽回」，最終釋出與續簽仍會再討論，同時也將以補強投手為主，評估其他球隊的名單外戰力。其中最受矚目的徐基麟，今年仍在右肘韌帶重建手術（TJ）後復健，他為兄弟 2022 年季中選秀第二指名，去年曾以先發身分投出 7 場、4 勝 2 敗、防禦率 3.34 的亮眼成績，但本季未能上場。儘管此時被放入名單外，他與球團仍有一年合約。兄弟強調，此舉同時具有警示效果，也開放徐基麟與其他球隊接觸，「若沒有加入其他球隊，兄弟會持續履行剩餘的一年合約。」換言之，若他被其他球隊網羅，兄弟等同放棄這一年合約；若無人接觸，他仍將回到兄弟體系。球團對外說明：「徐基麟因個人財務因素與生活紀律問題影響到球隊，因此做出將他放在60人名

麗台運動報 ・ 1 天前