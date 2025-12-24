中職》台鋼雄鷹達共識 王維中披62號和老哥再同隊

味全龍投手王維中未被放入60人名單，休賽季投入自由市場，有複數球隊展開追逐，味全龍雖也有提出新約，但雙方未達成共識。王維中已和台鋼雄鷹達成簽約共識，新賽季將披上62號戰袍，與雄鷹一起為總冠軍賽打拚。

王維中現年33歲，2020年以中職季中選秀狀元身份加盟味全龍，簽下5年3個月、總值約208萬美元合約。生涯累積122場出賽、366局投球，戰績15勝26敗、防禦率3.64。近三季轉往牛棚，今年僅出賽12場、30.1局，防禦率6.53創下生涯新高，季後遭味全龍放入60人名單外。

樂天巨人 跨海挖角

由於未列入保留名單，王維中新球季薪資不受「最大降幅三成」規定限制，吸引多隊洽談，包括母隊味全龍也有提出新約，但雙方沒有達成共識。

廣告 廣告

值得一提的是，先前曾傳出韓職樂天巨人也對王維中感興趣。王維中也在2018年曾做為台灣挑戰韓職的第一人，留下了25場先發、7勝10敗防禦率4.26的成績。

台鋼補強 投手戰力提升

台鋼雄鷹最終贏下這場追逐戰，今（24）天宣布與王維中達成加盟共識，王維中將南下轉戰「鷹王」，並於1月春訓投入球隊訓練。雄鷹今年休賽季補強十分積極，先是簽下FA黃子鵬後，再延攬了賴智垣，補強投手陣的戰力，並且也成功留下「大哥」洋將魔鷹。現在王維中確定加盟，也意味著雄鷹的牛棚深度將再進一步強化。

除了戰力補強外，王維中加盟也具備「在地優先」的意義。王維中自小在高雄成長，如今回到家鄉效力，不僅能與哥哥王躍霖再度同隊，也將與捕手劉時豪重逢，為雄鷹投捕陣容增添熟悉默契。

台鋼雄鷹去年僅差一步闖進季後賽，新球季補強動作頻頻，目標直指季後賽乃至總冠軍。王維中的加入，預料將在先發輪值與中繼調度上提供更多選擇，成為球隊邁向更高舞台的重要拼圖。