中職》台鋼雄鷹達共識 王維中披62號和老哥再同隊
味全龍投手王維中未被放入60人名單，休賽季投入自由市場，有複數球隊展開追逐，味全龍雖也有提出新約，但雙方未達成共識。王維中已和台鋼雄鷹達成簽約共識，新賽季將披上62號戰袍，與雄鷹一起為總冠軍賽打拚。
王維中現年33歲，2020年以中職季中選秀狀元身份加盟味全龍，簽下5年3個月、總值約208萬美元合約。生涯累積122場出賽、366局投球，戰績15勝26敗、防禦率3.64。近三季轉往牛棚，今年僅出賽12場、30.1局，防禦率6.53創下生涯新高，季後遭味全龍放入60人名單外。
樂天巨人 跨海挖角
由於未列入保留名單，王維中新球季薪資不受「最大降幅三成」規定限制，吸引多隊洽談，包括母隊味全龍也有提出新約，但雙方沒有達成共識。
值得一提的是，先前曾傳出韓職樂天巨人也對王維中感興趣。王維中也在2018年曾做為台灣挑戰韓職的第一人，留下了25場先發、7勝10敗防禦率4.26的成績。
台鋼補強 投手戰力提升
台鋼雄鷹最終贏下這場追逐戰，今（24）天宣布與王維中達成加盟共識，王維中將南下轉戰「鷹王」，並於1月春訓投入球隊訓練。雄鷹今年休賽季補強十分積極，先是簽下FA黃子鵬後，再延攬了賴智垣，補強投手陣的戰力，並且也成功留下「大哥」洋將魔鷹。現在王維中確定加盟，也意味著雄鷹的牛棚深度將再進一步強化。
除了戰力補強外，王維中加盟也具備「在地優先」的意義。王維中自小在高雄成長，如今回到家鄉效力，不僅能與哥哥王躍霖再度同隊，也將與捕手劉時豪重逢，為雄鷹投捕陣容增添熟悉默契。
台鋼雄鷹去年僅差一步闖進季後賽，新球季補強動作頻頻，目標直指季後賽乃至總冠軍。王維中的加入，預料將在先發輪值與中繼調度上提供更多選擇，成為球隊邁向更高舞台的重要拼圖。
其他人也在看
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
中職》中信兄弟呂彥青、盧孟揚等5名投手將赴日訓練 接受日本傳奇名投工藤公康的專項訓練
中信兄弟休賽季積極安排教練與球員赴海外進行進修與訓練，今天（25日）宣布預計在2026年1月派出呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚、游竣宥共5位投手前往日本，接受日本傳奇名投工藤公康的專項訓練，盼選手能夠針對投球技術細節與身體運用進行強化。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
棒球／看好徐若熙首季10勝！渡邊久信點出「優勢與隱憂」 直言性格將影響旅日成敗
體育中心/蔡晴景報導徐若熙將在下個球季轉戰日本職棒軟銀鷹隊，並在週五早上(26號)舉辦加盟記者會，這位極速達158公里的台灣投手成為熱門話題。一則專訪前西武獅GM渡邊久信的報導指出，他看好徐若熙在日職拿下雙位數勝投，但也點出旅日隱憂，這則專訪登上日本雅虎野球頁面頭條。FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 9
中職/台鋼雄鷹再出手！ 昔日龍王王維中傳南下發展
味全龍這個休賽季將月薪破百萬的左投王維中放入60人名單外，他的下家傳出明朗，將加入去年只差一步就闖進季後賽的南霸天台鋼雄鷹，報導中，雙方已達成加盟共識。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
WBC》旅美球員可能要到2.28才報到 曾豪駒談「費仔」受邀大聯盟春訓
世界棒球經典賽中華隊預定明年1月15日在國訓中心展開集訓，先前選訓會議已選出43人集訓名單，不過關於美職系統的旅外球員、包括混血好手，礙於大聯盟規定，可能都得到2月28日以後，加入官辦練習及熱身賽，對此，總教練曾豪駒表示，會盡量再去協調，希望旅外球員都能早一點加入集訓。TSNA ・ 23 小時前 ・ 10
中職》宋文華下一處確定！ 轉戰運動中心擔任駐場教練
在曾仁和加盟味全龍之後，王維中今天確定轉隊加入台鋼雄鷹，而另一位前旅美投手宋文華的下一處也確定，明年將到NiceSports好的運動集團，擔任運動基地的駐場教練。TSNA ・ 1 天前 ・ 14
CPB》4隊選手名單曝光！厦門海豚最多台灣人 陳傑憲哥哥陳杰霖在福州海峽
中國城市棒球聯賽(CPB)將在明年1月1日預定在明年1月1日開打，因長沙旺旺黑皮隊暫緩參賽，第1階段的春季賽剩下4隊參加，今也官宣4隊完整參賽名單，都有台灣球員在陣中，包括「神全」林益全，另世界12強賽台灣隊長陳傑憲的哥哥陳杰霖也加入福州海峽，開啟棒球第二春，但沒有外傳的前旅美投手曹錦輝。厦門海豚超過10位台灣球員是人數最多。TSNA ・ 1 天前 ・ 34
中職／雄鷹迷的聖誕禮物來了 台鋼證實王維中加盟！組隊史第2對兄弟檔
台鋼雄鷹今年季後持續進行補強，先簽下自由球員投手黃子鵬，接著從各隊60人名單外網羅捕手劉時豪、投手賴智垣，再和2屆全壘打王、洋砲魔鷹完成續約，24日再宣布和左投王維中達成加盟共識，將在1月春訓投入球隊訓練，2026賽季穿上62號戰袍，和台鋼雄鷹「做伙拚」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
台日青棒對抗賽》大戰前夕日本球員高喊「台灣尚勇」 全場笑翻！
中信盃台日高中棒球對抗賽明天開打，今天記者會上，代表日本來台征戰的北海道聯隊隊長小野悠真用台語高呼，「台灣尚讚！」接著，北海道聯隊另一名選手島田爽介也用台語高喊，「台灣尚勇！」全場笑翻。2015至2017年MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，曾在台灣連辦3屆，後因故取消，此次復辦更名「中信盃台日高中棒自由時報 ・ 23 小時前 ・ 3
MLB》紐約洋基休賽季補強「眾人皆醒我獨睡？」條紋軍以拖待變的真實考量【Matt Chang專欄】
美聯東區對手多倫多藍鳥、巴爾的摩金鶯、波士頓紅襪、坦帕灣光芒隊休賽季動作頻頻，大肆補強，反觀傳統豪門紐約洋基隊至今保持低調、無論交易或簽約只能用冷清來形容，讓紐約球迷急得跳腳。究竟是制服組在等待「精準打擊」的時機，還是老闆Hal Steinbrenner為了財務壓力而收斂開支？本文將試圖分析洋基管理階層背後的盤算。Yahoo奇摩運動專欄 ・ 2 天前 ・ 2
旅外球星》鄭宗哲完成婚姻大事 蔡其昌、彭政閔等重量級球界人士出席見證
旅美好手鄭宗哲昨完成終身大事，包括中職會長蔡其昌、中華隊教練彭政閔等球界重量級人士都出席，現場眾星雲集。TSNA ・ 2 天前 ・ 17
日職》林安可加入將遇到激烈競爭！ 西口文也監督提出明年打線構想
日職西武獅隊西口文也監督昨日接受日媒《西日本新聞》訪問時提到，針對明年新賽季的先發打線，基本上讓球員可以在同樣的起跑線競爭，不過對於一壘手部分，只有確定Tyler Nevin會在陣中。TSNA ・ 6 小時前 ・ 1
中職》王維中與台鋼雄鷹達成加盟共識 與王躍霖再組鷹雄兄弟檔
中華職棒台鋼雄鷹今天（24日）正式宣布，已與左投王維中完成加盟協議，新賽季將披上雄鷹戰袍出賽，也確定再度與哥哥王躍霖於同一球隊並肩作戰。2026年賽季將穿上62號戰袍，與台鋼雄鷹「做伙拚」。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 9
台日青棒對抗賽》凌晨就排隊 台灣球迷衝刺進場搶位嚇壞日本球員
台日青棒對抗賽今天起一連3天在新莊球場熱戰，皆免費入場，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters將派出16位女孩到場熱血應援。Passion Sisters魅力無法擋，今天首戰下午兩點羅東高工對北海道聯隊，凌晨就有不少球迷在新莊球場門口排隊，準備搶佔髮香區席位，下午1點準時開放球迷入場，大批球迷自由時報 ・ 3 小時前 ・ 1
中職》樂天桃猿新洋投報到 魔爾曼加盟強化新賽季輪值
中華職棒樂天桃猿今天（24日）宣布，與右投手Kyle Marman達成合約共識，中文譯名為「魔爾曼」，作為球團2026年球季洋將戰力布局的重要一環。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 1
2年10.7億元！ 村上宗隆加盟秀「白襪」 表態參戰經典賽
日職養樂多重砲「村上宗隆」以2年3400萬美元、約台幣10.7億，加盟芝加哥白襪，他在2022年賽季打破王貞治紀錄，創下單季56轟，打擊實力受關注，目前表態有意參加經典賽；至於同樣將旅美的，還有韓職培證英雄內野手「宋成文」，最近正式加盟聖地牙哥教士，他喊出要力拚成為開季名單。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台日高中對抗賽／甲子園冠軍王牌新垣有絃高人氣 來台被球迷認出好吃驚
台日高中棒球對抗賽預計在聖誕節開打，24日的記者會上，台、日共4支球隊都到場，其中九州代表隊王牌新垣有絃也來到台灣，他更透露自己在機場就被球迷認出相當驚訝。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
CPB／林益全赴中國打球突與家人失聯 驚喜會合感動到說不出話
CPB中國棒球城市聯賽明年元旦開打，林益全確定加入「上海正大龍隊」延續棒球生涯，日前已經隻身飛往中國備戰熱身賽，然而他在社群透露突然與老婆、小孩失去聯繫長達5、6個小時，瞬間讓林益全產生各種念頭，沒想到家人們是特地飛來中國會合，讓他感動不已。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約
辛辛那提紅人今（25日）完成一筆簽約，網羅今年曾短暫旅日加盟中日龍的工具人查維斯（Michael Chavis）。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
MLB／端隊史後援最高年薪 馬林魚簽菲爾班克斯！季後2補強都從光芒搶人
馬林魚24日傳出以1年1300萬美元，相當於4.08億台幣，簽下後援投手菲爾班克斯（Pete Fairbanks），這份合約寫下隊史對後援投手開出的最高年薪，也是休賽季馬林魚第2次從光芒手中搶人成功。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話