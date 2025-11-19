中職／台鋼雄鷹釋出5人！孫易磊的哥哥孫易伸也入列
台鋼雄鷹今（19）天公布不續約選手名單，總共5人。其中包括旅日好手孫易磊的哥哥孫易伸。
台鋼雄鷹球團今日公布不續約選手名單，包含投手張喜凱、曾品洋、楊達翔、外野手孫易伸、巴奇達魯．妮卡兒。
台鋼雄鷹表示，感謝這幾位選手這段時間貢獻，陪伴台鋼雄鷹一起成長，祝福未來一切順利、有更好發展。台鋼雄鷹也會持續努力組織更堅強完整戰力，為明年球季做足準備。
