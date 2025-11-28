中職／味全龍保留名單出爐 王維中.郭嚴文列戰力外
中華職棒公布味全龍60人契約保留名單，共有29名投手、6名捕手、13位內野手、12位外野手，2020年第一指名選秀狀元王維中和生涯1296安的郭嚴文被列入戰力外名單。
味全龍非契約保留名單一共13人，依序是投手王維中、徐若熙、姚恩多、宋文華、羅華韋、李承風；捕手劉時豪、吳秉恩；內野手瑪仕革斯‧俄霸律尼、郭嚴文、黃柏豪、林智勝，還有外野手鄭鍇文。其中，徐若熙行使旅外自由球員資格，林智勝則已正式引退，故不列入保留名單。
王維中曾旅美登上大聯盟，是台灣第11位登上棒球最高殿堂的選手，也是大聯盟史上首位透過規則五選秀，從新人聯盟級別直升大聯盟的球員，2020年受到COVID-19疫情影響，美國小聯盟賽季完全取消，王維中返台參加中職季中新人選拔會，以第一指名被味全龍選上，簽下5年3個月、總值近208萬美元合約。2021年王維中繳出好表現，防禦率2.78，但狀況逐年下降，今年防禦率來到6.53。
而生涯累計1296安的郭嚴文，自2024年從樂天桃猿轉戰味全龍，首季出賽80場、262打數，敲出76安、4轟，打擊率.290；但本季僅出賽46場，打擊率下滑至.227。
味全龍球團表示，感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利。球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在2026球季帶給球迷更佳的主場體驗與球隊表現。
味全龍非契約保留名單。圖／中職提供
責任編輯／陳盈真
