中職》味全龍備戰新賽季 葉君璋打造領頭羊冠軍隊

味全龍備戰新賽季，今（18）日展開春訓，每位教練、球員都寫下新球季新願望。總教練葉君璋寫上「打造全新冠軍球隊」，希望打造能長期位在領頭羊的競爭隊伍。

今年味全龍不但找來去年奪冠的樂天桃猿隊總教練古久保健二，擔任巡迴統籌教練，另外還有外籍的Tyger Pederson出任攻擊統籌教練，Jaime Navarro擔任一軍投手教練，大師兄林智勝退休轉任一軍助理打擊教練、劉榮華升任二軍總教練、丘昌榮擔任一軍首席教練。

葉君璋表示，這次調度可以透過不同的角度、觀點，重新打造冠軍球隊，每年的總冠軍可能都會有所不同，希望打造能長期位在領頭羊的競爭者。

蔣少宏與吉力吉撈．鞏冠兩位捕手皆受邀參加經典賽中華隊集訓，是否會影響球隊新賽季的捕手調度？葉君璋認為，不需要太擔心，「過去我們的捕手比較少，但今年捕手比較充裕，且接下來吉力吉撈也會以一壘手為主，所以影響是比較小的。」

對於徐若熙離隊赴日發展，葉君璋表示，影響還是滿大的，不過這也代表隊上其他投手如曾仁和李致霖將會得到比較多機會，這些投手都是能列先發的好投手，雖然不一定是今年，不過很期待他們可以填補上徐若熙的戰力缺口。