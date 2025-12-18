中職／味全龍宣布補強4好手！前大聯盟投手也入列

味全龍已與曾仁和達成加盟共識。（圖／樂天桃猿提供）





味全龍今（18）天公布首波戰力外補強名單，已與曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓等4名選手初步達成共識。

球團表示，相關程序仍在進行中，待完成後將再對外統一說明，期盼4位選手未來加入後，能強化球隊整體深度，透過良性競爭，為球隊注入更多活力並提升整體戰力。

其中，曾仁和的動向備受關注。曾仁和於2013年以簽約金170萬美元加盟美職小熊隊，至今仍是台灣旅外選手第4高紀錄，並於2017年9月成為史上第14位登上大聯盟的台灣投手。

返台後，他在2021年中職季中選秀中於第3輪獲樂天桃猿指名，並以平均月薪40萬元、1年半合約加盟。曾仁和在2022年為樂天桃猿繳出7勝2敗、防禦率2.48的成績，成為效力桃猿5個賽季中的代表作。

去年季前，他再與球團簽下月薪57萬元的2年合約，但隨後受到右手肘韌帶撕裂等傷勢影響，表現未能完全發揮，季後也被列入60人名單外。如今，曾仁和確定轉戰味全龍，成為球團本波補強的重要成員之一。

