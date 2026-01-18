中職／味全龍新賽季教練團出爐！林智勝新職務曝光
味全龍球團今（18）日正式公告2026年球季教練團陣容。球隊於本季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。
為提升整體投打表現與養成系統，先前球團已公布延攬古久保健二，擔任巡迴統籌教練；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。
原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。
二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練；陳家駒轉任二軍助理打擊兼基地教練。
味全龍球團表示：「本次教練團調整，不僅著眼於一軍戰力的強化，更重要的是建立更完整、連貫的一、二軍與農場養成體系。我們期待透過具備國內外經驗的教練團合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造能長期競爭的球隊基礎。2026年球季，全隊將以更高標準自我要求，朝重返季後賽並奪下總冠軍的目標全力邁進。」
【一軍教練團】
總教練 葉君璋
巡迴統籌教練 古久保健二
攻擊統籌教練 彼得森 Tyger Pederson
投手協調教練 黃亦志
首席教練 丘昌榮
投手教練 納瓦洛 Jaime Navarro
牛棚投手教練 郭勝安
打擊兼外野守備教練 張建銘
助理打擊教練 林智勝
捕手教練 劉家豪
內野守備教練 陳志偉
體能教練 邱世杰
助理體能教練 王昊
【二軍教練團】
總教練 劉榮華
首席兼內野守備教練 林宗男
投手教練 蕭一傑
牛棚兼復健投手教練 羅嘉仁
助理打擊兼基地教練 陳家駒
助理打擊教練 吳嘉侑
捕手教練 王膺鵬
外野守備教練 張家浩
體能教練 彭立堯
助理體能教練 劉家愷
