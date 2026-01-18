中職／味全龍開訓儀式 曝光新教練陣容「古久保健二首亮相」

中華職棒味全龍隊今（18）天在雲林斗六棒球場展開春訓，新的教練團陣容也曝光，延攬去年球季總冠軍、樂天桃猿的總教練古久保健二擔任「巡迴統籌教練」，為團隊注入強大戰鬥力，展現重返榮耀的決心，去年從球員身分退休的林智勝，則轉任一軍助理打擊教練，協助年輕選手成長。

少了王牌徐若熙 葉總曝本土投手潛力戰力

而除了年輕球員，味全龍也新增4名戰力，曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓披上龍袍，正式成為味全龍一員，不過，昔日王牌徐若熙，今年轉戰日職軟銀，王維中則轉戰台鋼雄鷹。

被問到新一季本土投手戰力將如何安排？味全龍總教練葉君璋表示，第一個應該是黃暐傑，還有球隊自己培養的黃侰程、李致霖，中生代郭郁政、曹祐齊，也蠻有機會的，再來是曾仁和只要身體狀況不錯的話，應該也會對球隊有很大的貢獻。

味全龍總教練葉君璋。圖／台視新聞

味全龍開訓拚奪冠 入選WBC 4球員全現身

今日的開訓儀式除了公告團隊新陣容，入選這次WBC經典賽中華隊的4名球員，吉力吉撈．鞏冠、張政禹、蔣少宏和林凱威，也都回到母隊參與開訓。身為隊長的吉力吉撈．鞏冠信心表示，「好酒沉甕底，是時候可以打開喝一下了，挫折也面臨過，好好享受新的賽季，然後奔龍而上。」

味全龍隊在雲林斗六棒球場開訓。圖／台視新聞

味全龍新的一年，就盼新團隊能發揮龍馬精神，奪下今年總冠軍。

