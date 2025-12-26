中職／味全龍、軟銀鷹簽3年合作協議！推動台日職棒交流

徐若熙加盟記者會。（圖／味全龍提供）





味全龍球團今（26）日於記者會中正式宣布，已與日本職棒福岡軟銀鷹隊簽訂為期三年的合作協議，合作期間自2026年1月1日起至2028年12月31日止。

雙方將展開多面向合作，共同推動台灣與日本職業棒球交流，深化球團經營、人才培育及球迷文化等層面的合作關係。

本次合作旨在促進雙方職業棒球間的長期交流，結合球團經營與專業領域的經驗，提升棒球運動及相關產業的整體發展價值。透過建立穩定且具前瞻性的合作平台，期盼為球員、教練、球團人員及球迷創造更多交流與成長的機會。



在合作架構下，雙方球團將針對多項重點領域研議並推動具體合作措施，包括球團經營與專業領域之交流，透過資訊交換與實務經驗分享，深化彼此在人才培育、技術與管理層面的理解。

同時也將研議於日本及台灣舉辦交流賽事與相關活動，促進台日職業棒球互動。



此外，雙方亦將建立以年輕選手派遣與培育為核心的合作機制，拓展選手學習與歷練的國際視野。

在行銷與宣傳方面，研議共同推動相關合作與資訊傳遞，提升品牌能見度與影響力；同時也將積極促進球迷交流與文化互動，加深台日球迷之間的連結與理解。

味全龍球團表示：「能夠與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，我們深感榮幸。透過這次合作，期盼在球團經營、人才培育及球迷文化等層面持續深化交流，為球隊長期發展注入更多能量，也為台灣棒球與國際接軌開創更多可能。這也呼應復出推手魏應充長期推動人才培育與國際策略合作的方向，讓球團持續穩健前行。」

本次合作不僅象徵台日職業棒球交流邁入新階段，也為雙方球團未來三年的共同發展奠定穩固基礎，攜手為亞洲職棒環境注入更多正向動能。

