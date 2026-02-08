中職》大巨蛋是為棒球而生 蔡其昌盼增場次

中職會長蔡其昌再次重申「大巨蛋是為棒球而生的場地」。（本報資料照片）

近期台北大巨蛋頻繁舉辦演唱會，卻傳出今年給予中職的場次減少引發討論，中信兄弟、富邦悍將都提過受到影響，票房較佳的假日場減少，經營相對困難的平日場次增加，中職會長蔡其昌8日受訪時重申「大巨蛋是為棒球而生」，已經向市府、遠雄爭取增加場次。

今年4月大巨蛋已排定2場演唱會，中職除了開幕戰外，首場例行賽要等到5月才登場，本季人氣球隊中信兄弟暫時僅拿到11場大巨蛋賽事，不僅比去年的13+2場還少，今年大多為平日場次，領隊劉志威曾坦言：「今年比較艱難！」

周邊經營效果佳的富邦悍將，今年爭取到2個周末及2個平日場次，累積共10場大巨蛋，主場首戰要等到5月底。即便台北市體育局保證，今年中職總場次、假日場都不會比去年少，之後會再釋出檔期，但也讓許多球迷擔心去年場均破萬人的榮景，今年是否會因為沒有好的場地中斷熱潮。

中職會長蔡其昌昨受訪時再次強調：「大巨蛋是為棒球而生！」希望導正外界對於大巨蛋的看法，蔡其昌表示，球團及聯盟都努力向遠雄爭取增加場次，台北市政府給予聯盟正向回應，希望最終能多安排棒球賽事，回歸「大巨蛋是棒球場」的初衷。