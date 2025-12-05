中職／「好好再見」統一獅？傳捕手林岱安7年長約加盟富邦悍將

統一獅33歲捕手林岱安今年球季結束後，宣布行使自由球員FA權利，除了母隊祭出複數年合約留人，台鋼雄鷹和富邦悍將也都傳出有意搶人。而今（5）天傳出他將和富邦悍將達成7年長約，他昨（4）天在IG發和妻子的合照，配樂放上韓國歌手華莎的〈Good Goodbye〉，也被解讀為「好好再見統一獅」。

林岱安2015年在中職季中選秀被統一獅第四輪第14順位簽下，以285萬簽約金、60萬激勵獎金以及月薪7萬加盟，這10年間他曾拿下捕手金手套、最佳十人捕手等獎，今年賽季後他選擇成為自由球員，由於有經驗高水準捕手難尋，因此在自由市場中討論度高。

廣告 廣告

根據《自由時報》報導指出，除了統一獅開合約留人，台鋼雄鷹和富邦悍將也和林岱安接觸邀約，而台鋼先以5年6600萬合約簽下黃子鵬，富邦則開出林岱安最想要的長年限保障合約，價碼也非常誘人，因此林有望轉投富邦，傳下午球團將正式公告。

而林岱安昨天在IG限時動態PO出和妻子的合照，雖稱是有小孩後很少夫妻合照，但背景音樂放上近日爆紅的南韓歌手華莎歌曲〈Good Goodbye〉，被猜測是要和待了10年的母隊統一獅好好告別。

林岱安限動引發球迷猜測。圖／翻攝自IG@lin_dai.an168

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

中職／富邦悍將交60人名單 7位球員不續約遭釋出

中職／悍將人事震盪！陳金鋒請辭「後藤光尊接主帥」陳昭如任領隊

中職／驚天逆轉奪勝！樂天桃猿4：3淘汰統一獅挺進台灣大賽