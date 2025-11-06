中職／威能帝奪「雙料MVP」 林詩翔「新人獎」 李吳永勤「進步獎」

中職年度頒獎典禮，最佳新人獎由林詩翔拿下。（圖／翻攝自CPBL中華職棒臉書）





中職年度頒獎典禮，5號晚間盛大舉辦，樂天桃猿王牌投手威能帝，抱走最有價值球員MVP大獎，另外最佳進步獎，由剛轉戰到富邦悍將的李吳永勤奪下，特別感謝妻子的支持，調侃她是私底下的投手教練，最佳新人獎由林詩翔拿下，他還同時贏得救援王，成為中職史上第一人，拿下兩個大獎的球員。

頒獎人：「年度最有價值球員，得獎的是威能帝，恭喜樂天桃猿威能帝，獲得最有價值球員MVP。」

中職年度MVP得獎人威能帝：「嗨我的朋友們，我真的無法用言語形容，今年經歷了太多感動，而此刻我心裡更是滿滿的激動。」

中職36年年度頒獎典禮盛大舉辦，樂天桃猿王牌投手威能帝，多次登板先發，幫助樂天拿下關鍵勝利，他更同時包辦台灣大賽MVP，成為史上第4位達成雙料MVP的球員。

三大獎項之一的最佳進步獎，由他拿下。

頒獎人：「得獎的是李吳永勤，恭喜富邦悍將李吳永勤。」

從中信兄弟轉戰富邦悍將的左投李吳永勤，成為富邦主力後援投手，出賽數創新高達56場，42.1局投出31次三振，場上表現亮眼，得獎後最想感謝的人，是這位私底下的投手教練。

中職年度最佳進步獎得主李吳永勤：「我的老婆，孩子的媽妳辛苦了，我愛妳老婆我做到了，沒有妳不會有現在的我，我想要把這個獎項分享給妳，謝謝大家。」

另外年度最佳新人獎，同時拿下兩個大獎項。

頒獎人：「最佳新人獎林詩翔，恭喜台鋼雄鷹王牌守護神林詩翔。」

以30次救援成功，拿下救援王的頭銜，台鋼雄鷹投手林詩翔，再獲頒新人王，成為中職包辦兩個大獎史上第1人，曾經選秀落選的他，如今雙料封王，這條路真的不好走。

中職年度最佳新人獎得主林詩翔：「拿到這兩個獎項（新人王+救援王），就是一份壓力，但是我覺得這是這個壓力，就是一個幸福的壓力，因為也是給我前進的動力。」

中職頒獎典超精彩，球迷們看見支持的球員抱走大獎，期待他們繼續在球場上發光發熱。

