中職／威能帝獲年度MVP成最大贏家！雄鷹林詩翔新人王

救援王林詩翔勇奪年度最佳新人獎。（圖／中職提供）





2025中華職棒頒獎典禮5日於高雄萬豪酒店隆重登場，邁入第36年的中華職棒在臺北大巨蛋賽事場次增加的帶動下，締造聯盟史上首次單季觀眾人次突破300萬的里程碑。

中華職棒大聯盟蔡其昌會長感謝高雄這塊土地，讓今年的起始活動都在高雄舉行；另外更要謝謝球迷朋友，職棒36年走到今天才能寫下新篇章，包括場均破萬與明星賽8萬人進場，都是難以再被打破的紀錄。

蔡會長也向大家報告三件事情：第一，聯盟明年將推出全新APP系統；第二，明年將持續精進裁判，並將聘用日籍裁判以提升品質；第三，明年開始將測試Trackman系統，落實好壞球可挑戰的機制。

蔡會長承諾，聯盟將從制度面持續進步，也特別感謝球團的支持才能做到這些。「棒球走了36年，從來不是一帆風順，面對挑戰要相信自己，要更團結、爭氣，持續精進，守護台灣棒球，一定可以更好，大家加油！」

中職會長蔡其昌。（圖／中職提供）

頒獎典禮中第一個亮點為東山再起獎。中信兄弟投手李振昌本季重現昔日宰制力，成為球隊牛棚中不可或缺的關鍵戰力，多次在重要時刻為球隊穩住陣腳，「小李飛刀」以亮眼表現證明自己強勢回歸，獲聯盟頒發東山再起獎。

李振昌表示，大家都很意外他能拿到東山再起獎，包括他自己也相當驚喜，他認為東山再起獎應該是比較資深的選手才能獲得。

談到這幾年的表現，他自認起伏不定，因此很感謝中信兄弟球團的包容與支持，也感謝所有行政和後勤團隊的協助，特別感謝家人的理解，最後也謝謝球迷的支持。

中信兄弟投手李振昌獲頒東山再起獎。（圖／中職提供）

李吳永勤今年改披藍袍加盟富邦悍將，迅速成為球隊牛棚主力。本季出賽56場，創下個人生涯新高，累計42.1局投球，送出31次三振，防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功，勇奪年度最佳進步獎。



李吳永勤首先感謝媒體朋友的支持與投票，表示很榮幸能獲得這個獎，接著感謝富邦教練團對他的信任，延續他的職業生涯，隊友們也團結一心，守住每一分、打下每一分。

他也不忘感謝曾栽培過他的中信兄弟球團，因為有中信兄弟球團在2016年的提拔，才能讓他踏入職棒，今天才有機會站在舞台上領獎。

李吳永勤今年改披藍袍加盟富邦悍將，勇奪年度最佳進步獎。（圖／中職提供）

救援王林詩翔今年扛起台鋼雄鷹終結者重任，整季出賽60場為全聯盟投手最多，累計60.1局投球，繳出防禦率1.79、每局被上壘率1.08的優異成績，並拿下30次救援成功。穩定且出色的表現獲得肯定，勇奪年度最佳新人獎，實至名歸。



「首先感謝媒體朋友的肯定和球迷的支持，讓我能拿到一生只有一次的新人大獎，也很榮幸能與兩位對手共同角逐，他們都是我敬佩的選手，讓我在比賽中不斷成長與前進。」

林詩翔也感謝家人的支持，並感謝台鋼球團提供優良的訓練環境，最後感謝台鋼球迷，大家的加油聲是他前進的動力，未來會持續保持向上精神，朝自己的目標努力前進。

樂天桃猿洋投威能帝本季出賽26場先發，累計170局投球，送出168次三振，以15勝2敗的佳績勇奪勝投王與三振王兩大獎項。防禦率2.01、每局被上壘率0.91的亮眼表現，展現強大宰制力，最終榮獲年度最有價值球員殊榮。

日前已先行回國的威能帝預錄感謝影片，他表示今年歷經許多感動，此刻心中滿是激動，感謝上帝、家人、每一位教練與隊友，他們都是這份殊榮的一部分。

威能帝認為，這不只是個人成就，更是整支球隊共同努力的成果，對他來說，這一切真的非常美好。「這是我永遠不會忘記的回憶，謝謝大家對我的支持與信任，衷心感謝每一位，我們下次見！」

