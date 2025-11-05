中職》威能帝 年度MVP

台鋼雄鷹終結者林詩翔包辦新人王和救援王，成為中職史上第一人。（杜宜諳攝）

富邦悍將李吳永勤奪得年度最佳進步獎。（杜宜諳攝）

中華職棒36年頒獎典禮5日在高雄舉辦，台鋼雄鷹終結者林詩翔成為首位包辦救援王與新人王的投手，年度最佳進步獎頒給富邦悍將李吳永勤，樂天桃猿王牌投手威能帝則在榮膺台灣大賽MVP之後，又抱走年度最有價值球員的最大獎。

林詩翔本季出賽60場拿下30次救援成功，獲得救援王獎項，也成功贏得只能拿一次的新人王，林詩翔從家人、一二軍教練團到隊友、球具贊助商及球迷都完整感謝了一遍。

林詩翔也展現年輕人的活力，脖子上別著用台鋼雄鷹吉祥物TAKAO尾巴製成的黃色滾黑邊領結，造型相當吸睛，他的得獎感言也不忘搞笑感謝TAKAO，「謝謝TAKAO每次在我上場時幫我開門。也希望藉這次獲獎鼓勵還在努力的球員，相信有一天所有努力會有成果，一定會有不可思議的發現。」

去年遭中信兄弟釋出，今年在富邦悍將重新出發的投手李吳永勤，後援出賽56場，拿到2勝及15次中繼成功，榮膺年度最佳進步獎，對於他在職棒多年的努力有了實質肯定，他透露，被唸出名字的當下很想哭，「不過我今天穿那麼帥，還是不想掉眼淚。能在職棒生涯接近10年、於今年賽季有好的收穫，對於這個結果非常感動。」

李吳感謝富邦球團給予機會、家人在背後力挺他逐夢，也謝謝自己沒有放棄，獲得獎項也代表自己就算曾不被看好，也還是能有好表現，比較可惜是老婆也很想一起進場分享喜悅，可惜眷屬不能進場，他決定獲獎時一定要把這個遺憾講出來。

壓軸的年度最有價值球員獎，候選球員威能帝、統一獅林安可、中信兄弟羅戈都不克出席，最終威能帝獲獎，由他的樂天隊友黃子鵬代領。

頒獎典禮開場致詞時，中職會長蔡其昌也預告聯盟未來更多成長，包括推出新的app，再持續精進裁判，加強裁判力度及招聘更多裁判，明年亦會增加日籍裁判，希望提升比賽品質，並測試Trackman，後年要落實這個系統，屆時好、壞球可以挑戰。