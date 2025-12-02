中職》季外補強不間斷 台鋼雄鷹再迎3教練加盟

台鋼雄鷹備戰新賽季，在季外持續補強選手以及教練，今（2）天再宣布3名教練的加入，分別是內野教練周正雄、投手教練曾翊誠、外野教練高孝儀，領隊劉東洋表示：「只要有合適人選，不排除會繼續補新教練。」



繼拿下自由市場的大物投手黃子鵬後，台鋼雄鷹又接連補上賴智垣、劉時豪兩位選手。至於一、二軍完整教練團配置，球隊表示將待整體規劃後公布。



這次球隊補上的三名教練，周正雄曾在新北市成棒隊擔任總教練10年，擁有豐富執教經驗；曾翊誠在中職有超過十年的投手經歷，退役後也擔任過桃猿一軍投手教練、牛棚教練、二軍投手教練等；高孝儀自選手退役後，前（2023）年起擔任教練，曾任職過味全龍一軍助理跑壘教練、二軍外野兼助理打擊教練。



3名教練明年將攜手加入台鋼雄鷹教練團，此外，除了選手與教練的補強以外，在明年春訓，雄鷹邀請平石洋介擔任客座教練，主要指導守備與跑壘，以此做好充足的準備迎接新賽季。