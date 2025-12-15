中職／宣布了！曾豪駒接手桃猿總教練 王溢正擔任二軍投手教練

樂天桃猿隊公布完整教練團，證實曾豪駒回任總教練，並揭曉年度口號「做伙 #UNITE」。球團表示，透過此次調整，期能全面提升團隊效能，凝聚全猿力量，全猿齊心「做伙」備戰新球季。此外，二軍總教練由鄭兆行出任，過去猿將王溢正進入教練團，擔任二軍投手教練。

球團表示，曾豪駒不僅在去年世界棒球12強賽中帶領中華隊奪冠，並肩負2026年世界棒球經典賽中華隊總教練重任，其卓越的帶兵能力與領導風範深獲各界肯定。他從球員時期至今始終效力於本隊，對球隊運作、球員特性及潛力有深入了解，並與選手建立深厚革命情感，將對強化團隊凝聚力與未來發展產生積極影響。

樂天桃猿隊代理執行長森井誠之表示，「我們很榮幸宣布曾豪駒先生出任一軍總教練。在審慎評估台灣和日本的優秀人才後，我們確信他是最適任的人選。他自2020年起擔任一軍總教練帶領桃猿隊四個球季，最了解這支球隊。」

森井誠之表示，曾總在2024年率領中華隊奪下世界棒球12強冠軍，實績卓越，「今年擔任一軍首席教練，他以紮實的執教與策略洞察力，展現卓越領導力，幫助球隊拿下總冠軍，我們相信，他將率新教練團隊，帶領樂天桃猿在2026年完成二連霸。」

曾豪駒回應：「感謝球團的信任與肯定，再次接下帶領球隊這個任務是件不容易的抉擇。因為我深信隊上擁有許多優秀且有潛力的選手，我們會一起並肩作戰，延續團隊凝聚的力量，在新球季全力以赴再次挑戰爭取最佳成績，來回報支持樂天桃猿的10號隊友。」

猿隊教練團進行全面性調整，一軍打擊教練林政億將出任為首席打擊教練，強化球隊攻擊端表現。同時，原二軍總教練陳彥夆則轉任一軍首席守備教練，負責整體守備指導與強化。此外，球隊新聘紀品宏擔任外野守備兼跑壘教練，提升外野防守與跑壘戰術執行能力。

二軍教練團總教練一職由鄭兆行出任，期許他能帶領年輕潛力選手穩健成長。投手教練方面，由自選手身分退役的黃偉晟以及新聘的王溢正共同擔任，盼其將豐富的經驗與技術傳承給陣中選手。同時，球隊聘請伊藤隆太與許恆瑞擔任二軍體能教練，全面提升選手身體素質。

此外，守備統籌教練陳瑞振、二軍投手教練蔡明晋、二軍捕手教練許禹壕、體能教練李韋慶與陸康其等五位教練，在合約到期後將不續約。球團衷心感謝教練們為球隊的貢獻與付出，並祝福他們未來發展順遂。

【一軍教練團】

總教練 曾豪駒

首席打擊教練 林政億

首席守備教練 陳彥夆

投手教練 川岸強

牛棚教練 林英傑

捕手教練 許躍騰

外野守備兼跑壘教練 紀品宏

守備教練 翁克堯

體能教練 劉品辰

體能教練 洪全億

運動表現教練 広瀬大輔

【二軍教練團】

總教練 鄭兆行

打擊教練 林知譽

打擊教練 蔡成賢

投手教練 黃偉晟

牛棚教練 林國裕

投手教練 王溢正

守備教練 張煒謙

體能教練 伊藤隆太

體能教練 許恆瑞

