中職／富邦悍將交60人名單 7位球員不續約遭釋出

2025年中華職棒日前風光落幕，各球團近日陸續宣布球員續約、去留，其中富邦悍將今（28）天向中職聯盟提交契約保留球員名單共60人，有17人未在保留名單中，其中7位球員不予續約，悍將球團感謝每位球員過去的貢獻，致上最深的祝福，並盼有更好的個人生涯發展。

富邦悍將棒球隊今天提交契約保留球員名單，新一季保留60人，另有17人未在保留名單之中，其中7位球員確定不予續約，包括投手賴智垣、陳韋霖、林育辰3人；捕手楊皓然、姚冠瑋、魏全3人；內野手黃兆維1人。

而未在保留名單內的球員包含確定轉任教練的林哲瑄，以及另外9位球員，分為潘奕誠、黃子宸、藍愷青、黃英奇、歐書誠、陳聖文、李祐賢、郭泰呈、盧柏華，悍將球團目前持續與這9位球員洽談續約事宜，同時也會依據各隊公布的保留名單外球員進行整體評估，作為明年度戰力補強的參考方向。

